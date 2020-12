Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Ravensburg - Gefährliche Körperverletzung durch Ex-Lebensgefährten

Die Polizei wurde zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen Ex-Lebensgefährten in der Nacht zum Sontag gerufen. Durch die Hilferufe einer 35-Jährigen wurden Mitbewohner im Haus auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Ein 41-jährige Ex-Lebensgefährte schlug und würgte die 35-Jährige. Ein 39-jähriger Mitbewohner, welcher zur Hilfe herbeieilte, wurde von dem 41-Jährigen zu Boden gebracht und bedroht. Mit dem Eintreffen der Polizei flüchtete der 41-Jährige. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass der 41-Jährige einige Zeit zuvor an einer anderen Örtlichkeit die gleichalte Schwester der 35-Jährigen ebenfalls gewürgt hatte.

Argenbühl - Fahrradfahrer nach Unfall im Krankenhaus, Verursacher fährt weiter - Zeugen gesucht

Der Verkehrsdienst Kißlegg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Samstag, 19.12.2020, 17:15 Uhr in Argenbühl. Ein 22-jähriger Radfahrer fuhr von Ried in Richtung Semmersteig. Auf Höhe Kreuzbühl wurde der Fahrradfahrer von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt. Beim Überholvorgang streifte das Fahrzeug den Fahrradfahrer. Dieser stürzte in die angrenzende Wiese. Das unbekannte Fahrzeug fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Christazhofen weiter und flüchtete von der Unfallstelle. An der Unfallstelle wurden von dem geflüchteten Fahrzeug Fahrzeugteile aufgefunden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Kißlegg unter der Tel: 07563 / 90 99 - 0 zu melden.

Wilhelmsdorf - PKW kontra Milchlaster

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Milchlaster am Samstagvormittag entstand in Wilhelmsdorf ein Sachschaden von ca. 3500, -- Euro. Eine 55-jährige Autofahrerin fuhr von der Hauptstraße in die Lengenweiler Straße. Hierbei übersah sie den auf der bevorrechtigten Straße von links kommenden Milchlaster. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

