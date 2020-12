PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18/19.12.20 aus dem Landkreis Ravensburg.

Polizeipräsidium Ravensburg

36jähriger bricht in Autohandel ein

Mit einem Stein warf der Täter am Freitag gegen 19.50 Uhr ein Fenster am Container eines Autohandels in der Kuppelnaustraße ein. Er öffnete das Fenster und stieg in den Container ein. Dies wurde von Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Beim Verlassen des Containers wurde er von der Polizei bereits erwartet. Mitgenommen hat er offensichtlich nichts. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

