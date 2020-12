PP Ravensburg: Pressemmitteilungen vom 18/19.12.20 aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf

Ladendieb wird renitent

Einen Ladendiebstahl beobachteten Angestellte eines Lebensmittelgeschäfts am Freitag gegen 09.00 Uhr in der Planckstraße. Der 36jährige Tatverdächtige lud das Diebesgut in den Kofferraum seines Fahrzeugs, als er von den Angestellten angesprochen wurde. Er wurde sofort aggressiv und warf das Diebesgut auf den Parkplatz. Anschließend saß er in sein Auto und wollte wegfahren. Eine Angestellte stellte sich hinter das Fahrzeug, um dies zu verhindern. Sie wurde angefahren und leicht an Schienbein und Hand verletzt. Der Fahrer flüchtete, konnte aber ermittelt werden. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Ladendiebstahl und Straßenverkehrsgefährdung zu.

Überlingen

Unbekannte zerkratzen Fahrzeug.

Mit einem spitzen Gegenstand wurde am Freitagmorgen nach 09.00 Uhr ein in der Nußdorfer Straße geparkter Skoda Karoq rundum zerkratzt. An dem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt war, entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Polizeirevier Überlingen (07551/8040) melden.

Friedrichshafen

Gas mit Bremse verwechselt - Auto landet auf dem Dach

Auf Grund eines Bedienungsfehlers der Pedale verlor ein 85jähriger SMART-Fahrer am Freitag gegen 12.00 Uhr in der Oberhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug fuhr zunächst eine Böschung hinunter und fiel dann in einen Treppenabgang, wo es auf dem Dach zu liegen kam. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4400 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen.

