Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Markdorf/BodenseekreisMarkdorf/Bodenseekreis (ots)

Schwer verletzt wurde ein 81-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag kurz vor 10 Uhr an der Kreuzung Bernhardstraße/Gutenbergstraße. Der 54-jährige Lenker eines Lkw musste von der Bernhardstraße kommend an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder anfuhr, übersah er den aus Richtung Gutenbergstraße kommenden und zwischenzeitlich vor dem Lkw befindlichen Radler und prallte mit diesem zusammen, sodass der 81-Jährige zu Fall kam. Hierdurch zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

