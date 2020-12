Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet

Auf etwa 6.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnertag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 entstand. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer bog aus Richtung Krauchenwies kommend von der L 456 nach links auf die Bundesstraße ein und übersah den VW eines in Richtung Meßkirch fahrenden 40-Jährigen. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Sigmaringen

Mann beschädigt aus Wut Pkw

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 52-Jähriger rechnen, nachdem er am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au" in Rage geraten war. Er hatte sich über die Art und Weise des Einparkens einer 27-jährigen Frau mokiert und schlug beim Aussteigen absichtlich die Tür gegen ihren Wagen. Anschließend fuhr er weg. Die verständigte Polizei traf den Mann kurze Zeit später an. Da er am Auto der Frau einen Schaden von etwa 150 Euro verursacht hatte, wird nun wegen Sachbeschädigung gegen ihn ermittelt.

Sigmaringen

Vorfahrtsunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der B 32 ereignete. Bei hohem Verkehrsaufkommen fuhr ein 27-jähriger Ford-Lenker von der Anton-Günther-Straße auf die Bundesstraße ein und übersah dabei den Skoda eines in Richtung Sigmaringendorf fahrenden, vorfahrtsberechtigten 32-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Pfullendorf

Haus mit Graffiti beschmutzt

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch, dem 9.12.2020, bis Mittwoch, dem 16.12.2020, in der Hauptstraße die Wand eines Gebäudes beschmiert hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Der Täter verwendete für seine etwa einen Quadratmeter große Schmiererei silberne Sprühfarbe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Sigmaringen, nachdem ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Firmengelände in der Moosheimer Straße einen Skoda angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat. Am Wagen, dessen Front mutmaßlich durch den Anprall einer Anhängerkupplung in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf - Schwäblishausen

Wegen Katze gebremst - Auffahrunfall

Ein 22-jähriger Seat-Fahrer ist am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Hausener Straße auf den Ford einer 27-Jährigen aufgefahren und hat dabei einen Schaden von etwa 15.000 Euro angerichtet. Die junge Frau bremste in der Ortsdurchfahrt aufgrund einer die Straße querenden Katze, was der Unfallverursacher zu spät erkannte. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss gefahren

Mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand ein 38-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau in der Buchauer Straße kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Da ein Vortest positiv auf Kokain reagierte, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren fanden sie im Wagen des 38-Jährigen ein Behältnis mit einer geringen Menge der illegalen Substanz. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Bad Saulgau

Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Zwei Autos zerkratzt hat ein Unbekannter in der Zeit von Montag bis Donnerstagmittag in der Schwarzenbacher Straße. An den Fahrzeugen, die auf einem Firmengelände zum Verkauf ausgestellt waren, entstand etwa 3.500 Euro Gesamtsachschaden. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

Bad Saulgau

Unfall beim Rangieren

Sachschaden verursachte ein 41-jähriger Sattelzug-Fahrer, als er am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr in der Kinzelmannstraße rangierte. Er touchierte einen geparkten VW, der durch die Kollision auf einen Skoda geschoben wurde. Während am Auflieger kein Schaden entstand, wird der Gesamtsachschaden an den Pkw auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Mann greift Polizeibeamte an

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße im Rahmen seiner Festnahme die eingesetzten Polizisten beleidigt und derart angegriffen, dass ein Beamter verletzt wurde. Der Mann war einer Streifenwagenbesatzung wegen der geltenden Ausgangsbeschränkung aufgefallen. Bei der folgenden Kontrolle reagierte er den Beamten gegenüber sofort provokant und äußerst aggressiv. Da außerdem bekannt wurde, dass gegen den Mann eine Fahndungsausschreibung bestand, nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Hierbei beleidigte er die Beamten, trat in deren Richtung und versetzte einem Polizisten unvermittelt einen Kopfstoß. Hierdurch erlitt dieser nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten und so gravierend waren, dass der Beamte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen, der später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel sowie ein Messer, das sie in der Folge beschlagnahmten. Gegen den 21-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Krauchenwies

Unfall bei Wendemanöver

Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der L 286 ereignete. Der Mann war mit seinem VW-Caddy von Krauchenwies in Richtung Ostrach unterwegs und hatte beim Wendevorgang im Bereich einer Waldeinfahrt den nachfolgenden Golf einer 22-Jährigen übersehen. Durch die folgende Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell