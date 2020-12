Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto angefahren

Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr wurde in der Roseggerstraße ein weißer Audi angefahren. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.000 Euro am Heck des Fahrzeugs zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisiert am Steuer

Zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Donnerstagabend um kurz vor 21 Uhr vor einer Postfiliale am Bahnhofsplatz kontrolliert hat. Der 55 Jahre alte Mann war den Beamten aufgefallen, da er beim Einparken mit seinem Wagen den Bordstein streifte und beim Gehen schwankte. Als sich der Verdacht durch einen Atemalkoholtest bestätigte - dieser ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille - musste sich der 55-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Weiter stellte sich heraus, dass aktuell für den Mann ein Fahrverbot wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt besteht. Er gelangt nun wegen Trunkenheit am Steuer, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen die aktuelle Ausgangsbeschränkung zur Anzeige. Seine beiden Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten vorläufig ein.

Friedrichshafen

Auto unterschlagen

Der Fahrer eines Paketlieferdienstes hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst, indem er ein geschäftliches Lieferfahrzeug unterschlagen hat. Der 22 Jahre alte Mann erschien am Donnerstag nicht zur Arbeit und gab auf Aufforderung seines Chefs den Wagen nicht zurück. Als längere Zeit verstrichen war, meldete sich der Vorgesetzte bei der Polizei, die den 22-Jährigen am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 31 auf Höhe der Anschlussstelle Friedrichshafen-Ost anhalten konnte. Plausible Erklärungen zum Grund der Fahrt konnte der junge Mann nicht liefern. Außerdem stellte sich heraus, dass er mit einem ausländischen Führerschein unterwegs war, der in Deutschland keine Gültigkeit mehr hat. Neben einer Strafanzeige wegen Unterschlagung des Fahrzeugs kommen nun Anzeigen wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein und des Verstoßes gegen die momentane Ausgangsbeschränkung auf ihn zu.

Friedrichshafen

Pkw auf Parkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen

Schaden von mehr als 2.000 Euro hat ein Fahrzeuglenker verursacht, der am Donnerstagmittag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem gemeinsamen Parkplatz einer Werkstatt und eines Lebensmittelmarktes in der Ravensburger Straße einen Pkw angefahren hat. Der Unbekannte, der mit einem Lastwagen oder Transporter unterwegs war, touchierte vermutlich beim Rückwärtsfahren den geparkten Hyundai Tucson. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Oberteuringen

Blutentnahme nach Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Wegen des dringenden Verdachts, betrunken Auto gefahren zu sein, musste ein 29-Jähriger gestern in einem Krankenhaus zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten über Notruf einen in Schlangenlinien fahrenden Wagen, der den Angaben zufolge teils die ganze Fahrbahnbreite in Anspruch nahm. An der Wohnanschrift der Wagenbesitzerin traf die alarmierte Polizeistreife auf den stark betrunkenen 29-Jährigen, der nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kurz zuvor mit dem Wagen unterwegs gewesen sein dürfte. Neben den Blutentnahmen musste der Betrunkene als Folge auch seinen Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eröffnet.

Kressbronn

Unbekannter beschädigt Auto auf Parkplatz

Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Säntisstraße am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr einen dort parkenden Opel Astra beschädigt. Aufgrund vorgefundener Spuren vermutet die Polizei, dass der Sachschaden, der auf etwa 500 Euro beziffert wird, durch einen Einkaufswagen verursacht wurde. Da sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt der Polizeiposten Langenargen nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die in dem oben genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Meckenbeuren

Ausweichmanöver mit Sachschaden

Sachschaden von über 40.000 Euro verursachte der 58-jährige Fahrer eines Linienbusses am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Wiesentalstraße infolge eines Ausweichmanövers. Der 58-Jährige war in Richtung Tettnanger Straße unterwegs, als er einen widerrechtlich entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand parkenden Lkw-Anhänger zu spät bemerkte. Der Busfahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit dem Anhänger. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden dadurch nicht unerheblich beschädigt. Neben dem Busfahrer gelangt auch der Verantwortliche für den Anhänger bei der zuständigen Bußgeldbehörde zur Anzeige.

Markdorf

Blechteil verursacht Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf der B 33 ereignete. Während der Fahrt von Markdorf in Richtung Ittendorf brach, vermutlich infolge einer Materialermüdung, ein ca. 1,5 m großes Stück Blech an einem Lkw ab, der von einem 42-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Das Blech flog über einen entgegenkommenden Pkw und beschädigte im Anschluss einen Lkw, der dem Pkw hinterherfuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Owingen

Unachtsamkeit am Steuer

Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 2000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der L 195 zwischen Owingen und Herdwangen. Mutmaßlich infolge Unachtsamkeit verlor der 30-jährige Fahrer eines aus Richtung Owingen kommenden Ford Transit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam der Kleintransporter rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit zwei Verkehrszeichen, die dadurch beschädigt wurden. Das Fahrzeug des 30-jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig und musste angeschleppt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Versuchter Betrug

Opfer eines versuchten Betrugs wurde ein ortsansässiger Sportverein am Mittwochvormittag. Der Kassierer des Vereins erhielt ein Email, welches augenscheinlich vom Vereinsvorsitzenden stammte. In dem Mail wurde er beauftragt, eine Überweisung für die angebliche Anschaffung von Materialien zu veranlassen, was der Geschädigte in gutem Glauben auch tat. Kurze Zeit später kamen dem 54-Jährigen jedoch Zweifel und er fragte telefonisch beim Vorsitzenden nach. Hier wurde festgestellt, dass Unbekannte offenbar das Mailkonto gehackt und so die Forderung mutmaßlich in Betrugsabsicht gestellt hatten. Dem beauftragten Geldinstitut gelang es, den angewiesenen Betrag rechtzeitig zurückzubuchen, sodass nach jetzigem Kenntnisstand kein finanzieller Schaden entstanden ist. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf derartige Betrugsmaschen unter dem Fachbegriff "CEO-Fraud" hin. Informationen dazu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/ceo-fraud.

