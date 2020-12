Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Noch immer nicht geklärt ist die Identität eines Unfallverursachers, der am Donnerstag gegen 19 Uhr Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro verursacht hat. Der Mann war mit seinem Daimler laut Zeugen mit erhöhter Geschwindigkeit in der Allmandstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Möttelinstraße kollidierte der vorfahrtsberechtigte Unbekannte mit einer von links kommenden 19-jährigen Ford-Fahrerin. Der Ford Focus der jungen Frau wurde durch den Aufprall nach links gegen einen abgestellten Opel geschleudert, der wiederum auf einen ebenfalls parkenden Ford Fiesta geschoben wurde. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der unbekannte Daimler-Fahrer zu Fuß und konnte trotz polizeilicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht gefasst werden. Sowohl der Daimler als auch der Ford Focus waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 19-jährige blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Ravensburg

Streit eskaliert

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Brüdern kam es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Weststadt. Der alkoholisierte 46-jährige Tatverdächte ging während einer Auseinandersetzung auf seinen 29 Jahre alten Bruder los, schlug ihn und nahm ihn in den Schwitzkasten. Der Jüngere wurde hierbei leicht verletzt. Ein von der Mutter gerufener Nachbar trennte die Streithähne. Gegen den 46-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung.

Baienfurt

Verdacht der Drogenfahrt

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Pkw-Lenkers stellten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 17.45 Uhr im Stadtgebiet bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Da er einen Vortest verweigerte, musste der 20-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sofern das Ergebnis der Blutprobe positiv ausfällt, erwarten den jungen Fahrer ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm von den Polizisten für 24 Stunden untersagt.

Aulendorf

Alkoholisiert Unfall verursacht

Rund 10.000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ein 23-Jähriger, nachdem er mit seinem Fiat in einer Linkskurve in der Ortsdurchfahrt von Zollenreute von der Fahrbahn abgekommen war. Dort beschädigte er einen Zaun und eine Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme staunten die Polizisten nicht schlecht: ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann knapp zwei Promille. Der 23-Jährige, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ebersbach-Musbach

Nach Unfall weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag gegen 16.50 Uhr auf der L 286 zwischen Ebersbach und Aulendorf. Ein bislang unbekannter entgegenkommender Fahrzeuglenker streifte den Peugeot 206 eines 60-Jährigen seitlich und beschädigte den Außenspiegel. Der Unbekannte, dessen linker Außenspiegel mutmaßlich ebenfalls beschädigt sein müsste, setzte seine Fahrt nach dem Unfall unvermindert fort. Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei hinter dem Peugeot fahrende Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/92170 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursachte am Donnerstag gegen 18 Uhr die Lenkerin eines Fiat bei einem Verkehrsunfall. Die 20-Jährige war im Begriff, auf Höhe Zollhaus nach links auf die A 96 in Richtung München abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einer entgegenkommenden vorfahrtberechtigten 44-jährigen Seat-Lenkerin. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Leutkirch

Von Fahrbahn abgekommen

Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit kam am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Skoda Octavia Höhe Bottentann nach links von der L 318 ab. Dort beschädigte er einen Weidezaun, streifte einen Baum und kam etwa 100 Meter weiter in einer kleinen Schlucht zum Stehen. Der 67-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Aufgrund des matschigen Untergrunds musste der verunfallte Wagen zunächst von einem Traktor aus der Schlucht gezogen werden, bevor sich ein Abschleppdienst um den Skoda kümmerte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Leutkirch

Gefälschter Führerschein

Mit einem total gefälschten ausländischen Führerschein wies sich am Donnerstag gegen 9 Uhr ein 25-jähriger Opel-Lenker bei einer Kontrolle gegenüber Polizeibeamten aus. Diese hatten den Mann wegen eines fehlenden Kennzeichens an seinem Wagen in der Wurzacher Straße kontrolliert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier Leutkirch weigerte sich der 25-Jährige, das Gebäude zu verlassen. Da er selbst nach einem erteilten Platzverweis nicht nach Hause gehen wollte, erteilten ihm die Beamten ein Hausverbot für das Polizeirevier und fuhren ihn an seine Wohnanschrift. Dies hielt den jungen Mann jedoch nicht davon ab, im Laufe des Tages mehrmals erneut die Polizeiwache aufzusuchen. Der junge Fahrer muss sich nun nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten, sondern auch wegen wiederholtem Hausfriedensbruchs. Sein Fahrzeugschlüssel wurde ihm von den Polizeibeamten abgenommen.

Aichstetten

Fahrerin unter Drogeneinfluss

Die Fahrt einer 37-jährigen Pkw-Lenkerin, die mutmaßlich unter Drogenbeeinflussung stand, stoppten Beamte am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der A 96. Bei der Kontrolle wies zunächst der 41-jährige Beifahrer eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Daher durchsuchten Polizeibeamte das Fahrzeug. Hierbei kamen rund 10 Gramm Marihuana und Kokain zum Vorschein. Die 37-Jährige räumte den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln ein und begleitete die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik. Bei einer Nachschau in der Wohnung der Frau stieß die Polizei im Anschluss auf weitere rund 20 Gramm Amphetamin und Utensilien für Drogenkonsum. Sowohl die Fahrerin als auch ihr 41-jähriger Beifahrer, dem ein Teil der Drogen zugeordnet werden konnte, müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei einem positiven Blutergebnis erwarten die 37-Jährige zudem ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister sowie ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde der Frau von den Beamten untersagt.

Aitrach

Pkw-Lenker unter Betäubungsmitteleinfluss

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg stellten am Donnerstag gegen 21.30 Uhr bei der Kontrolle eines 53-jährigen Pkw-Fahrers auf der A 96 eindeutige Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest zeigte den Konsum von THC an. Der Mann musste die Polizisten zur Blutprobe in eine Klinik begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

