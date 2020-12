Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg Polizei klärt Brandstiftung

AltshausenAltshausen (ots)

Der Brand einer Papiermülltonne in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Herzog-Albrecht-Allee ist aufgeklärt. Polizeibeamte konnten anhand von Zeugenaussagen einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen als dringend Tatverdächtige ermitteln. Zu der Tat hatten das Duo mutmaßlich persönliche Gründe des Jüngeren bewogen. Die beiden Brandstifter hatten die Papiermülltonne in der Nacht aus einem Hinterhof vor die Haustür gezogen und mit einem brennenden Holzbesen in Brand gesetzt. Zur Tatzeit schliefen in dem Haus neun Personen, darunter drei Kinder. Nur durch Zufall entdeckte ein Anwohner den Brand, löschte ihn rechtzeitig und verhinderte dadurch mutmaßlich Schlimmeres. Gegen die beiden geständigen jungen Männer ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung. Nachdem sie von der Polizei zunächst vorläufig festgenommen worden waren, wurden die beiden Brandstifter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Hier unsere Meldung vom Montag:

Altshausen

Mülltonne brennt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Papiermülltonne in der Herzog-Albrecht-Allee in Brand gesteckt. Gegen 2 Uhr entdeckte ein Anwohner einen Feuerschein, der von der brennenden Papiertonne ausging. Mit Schnee und der Unterstützung eines weiteren Hausbewohners konnte der 24-jährige Brandentdecker die Flammen löschen. Hierbei verletzte er sich leicht. Die Tonne war offenbar von einem Unbekannten aus dem Hinterhof eines Hauses direkt vor die Haustüre geschoben und dort entzündet worden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0751/803-3333 zu melden.



