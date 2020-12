Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg 24-Jähriger handelt mit Drogen

AulendorfAulendorf (ots)

Am Donnerstagmorgen fanden Polizeibeamte beim Vollzug eines gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses im Zimmer eines 24-Jährigen ca. 200 Gramm Marihuana und weitere Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hindeuten. In jüngster Zeit hatte es vermehrt Hinweise darauf gegeben, dass der junge Mann Betäubungsmittel verkauft. Die Beamten beschlagnahmten das Marihuana und die weiteren Beweismittel. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 24-Jährige, der noch eine Bewährungsstrafe offen hat und bereits einschlägig vorbelastet ist, zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

