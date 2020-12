Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall nach Flucht vor der Polizei

Schwer verletzt hat sich ein 22-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen in Fischbach vor der Polizei flüchtete und in der Folge verunfallte. Der junge Pkw-Lenker war in Richtung Schnetzenhausen unterwegs, als er in der Schnetzenhausener Straße auf eine Polizeistreife traf. Er bremste daraufhin und wendete seinen Hyundai. Ohne Licht und hoher Geschwindigkeit versuchte er der Streife zu entkommen, die zwischenzeitlich die Verfolgung aufgenommen hatte. Nach seiner Fahrt quer durch Fischbach kam er in der Klufterner Straße in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Betonwand. Der 22-Jährige, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, erlitt schwere Verletzungen. Um den jungen Mann aus dem Pkw zu befreien, schlugen die Beamten eine Fahrzeugscheibe ein. Der Verletzte wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Da sich der dringende Verdacht ergab, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde von der Staatsanwaltschaft Ravensburg außerdem eine Blutentnahme angeordnet. Die Beamten fanden im Fahrzeug des 22-Jährigen mehrere Gramm Haschisch. Außerdem versteckte dieser über 50 Gramm Amphetamin in seiner Unterhose. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Tatverdächtige hat sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Friedrichshafen

Polizist bei Corona-Kontrolle angegriffen

Bei einer Personenkontrolle ist ein Polizist am Mittwochabend am Bodenseecenter von einem 56 Jahre alten Mann angegriffen worden. Der Mann war von den Beamten kurz nach 21 Uhr wegen der bestehenden Ausgangssperre angesprochen worden. Darüber war er offensichtlich so erbost, dass er versuchte, einen der Beamten zu bespucken. Als er daraufhin überwältigt wurde, schlug er dem Beamten die Brille aus dem Gesicht, zerriss ihm das Hemd sowie eine Halskette und bedrohte den Polizisten mit dem Tod. Nachdem sich der stark alkoholisierte Mann beruhigt hatte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Auf ihn kommt neben der Anzeige wegen der Aufenthaltsbeschränkung auch ein Strafverfahren wegen des Angriffs auf den Beamten zu.

Friedrichshafen

Lampe löste Feuerwehreinsatz aus

Der Kurzschluss einer Stehlampe hat am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr in der Paulinenstraße die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Durch den technischen Defekt entstand Rauch und Brandgeruch, was die Brandmeldeanlage in der Wohnanlage auslöste. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Ursache schnell ausmachen und ohne zu Löschen wieder abrücken.

Friedrichshafen

Leiter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Von einem Baustellengelände im Fallenbrunnen ist am Mittwochnachmittag eine Leiter gestohlen worden. Der Täter, von dem bekannt ist, dass er etwa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 175 cm groß ist, wird als stämmig beschrieben und hat kurze, graue Haare. Er trug eine blaue Jacke sowie eine schwarze Hose und transportierte die gestohlene Leiter im Wert von rund 700 Euro mit einem roten Damenrad. Wer Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Diebesgutes geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07541/ 701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Nach Unfall das Weite gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Klausenburger Straße in Bürgermoos am Mittwochmorgen, ist der Verursacher geflüchtet. Der unbekannte Fahrer streifte in der Zeit von 08.45 Uhr bis 09.15 Uhr einen geparkten VW Golf und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 600 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07542/ 93710 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Ittendorf

Kaminbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 25 Mann nach Ittendorf aus. Dort war eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude gemeldet worden. Wie die Feuerwehr feststellte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kaminbrand, bei dem jedoch kein Sachschaden entstand.

Nußdorf

Zugestellte Päckchen und Pakete entwendet

Auf den Inhalt zugestellter Pakete hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der in der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10 Uhr, in Nußdorf unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte insgesamt zehn Pakete und Päckchen eines Online-Versandhändlers, die vor verschiedenen Wohnhäusern vom Lieferdienst abgestellt worden waren, mitgenommen. Diese riss er dann vor einem Wohngebäude in der Straße "Zum Felchen" auf und entwendete daraus den Inhalt. Von einer Anwohnerin wurden die aufgerissenen Päckchen am Mittwochvormittag aufgefunden. Lediglich zwei der insgesamt zehn Päckchen und Pakete konnten samt Inhalt den rechtmäßigen Eigentümern ausgehändigt werden. Was sich in den anderen Paketen befand, ist derzeit Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in Nußdorf, insbesondere im Bereich der Straße "Zum Felchen" beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, unter Tel.: 07551/804-0 zu melden.

