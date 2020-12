Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bei Rot über Ampel - Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße. Eine 83-jährige Renault-Fahrerin überfuhr aus Richtung Wangen kommend die Kreuzung mit der Frauenstraße trotz roter Ampel. Dort prallte sie mit dem Hyundai einer entgegenkommenden 68-Jährigen zusammen, die in Richtung Schlier abbog. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Ohne die Vorfahrt eines 76-jährigen Seat-Fahrers zu beachten, fuhr am Dienstag gegen 12 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem Citroen von der Wilhelm-Hauff-Straße in die Jahnstraße ein. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Unfallverursacher flüchtet

Das Weite suchte am Dienstag ein 25-Jähriger, nachdem er gegen 16.30 Uhr in der Banneggstraße beim Rückwärtsfahren mit seinem Fiat Talento gegen einen abgestellten Mini geprallt war und einen Fremdschaden von rund 4.000 Euro angerichtet hatte. Ein Zeuge beobachtete den Unfallhergang und verständigte die Polizei. Wie diese vom Arbeitgeber des Mannes in Erfahrung bringen konnte, steht der 25-Jährige Paketdienstfahrer ferner im Verdacht, Pakete unterschlagen zu haben. Gegen den Mann wird deshalb nicht nur wegen Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Unterschlagung ermittelt. Am Mini entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Ravensburg

Ladendieb unterwegs

Vom Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt wurde am Dienstag kurz vor 15 Uhr ein 58-Jähriger, als er versuchte, Parfüm im Wert von knapp 300 Euro aus einer Drogerie zu entwenden. Bei der Durchsuchung des Mannes stießen Polizeibeamte auf weitere Artikel im Wert von 90 Euro, die der Tatverdächtige zuvor in einem Sportgeschäft entwendet hatte. Der 58-Jährige muss sich nun wegen zweifachen Diebstahls verantworten.

Wilhelmsdorf

Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch eine 36-Jährige bei einem Verkehrsunfall kurz vor 16 Uhr auf der L 289. Der 79-jährige Lenker eines Peugeot übersah die vorfahrtsberechtigte Frau mit ihrem Opel Corsa beim Einbiegen in die Landesstraße auf Höhe Ziegelhütte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Corsa in eine angrenzende Wiese geschleudert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Opel Corsa, an dem Totalschaden entstanden war. Insgesamt betrug der Sachschaden etwa 8.000 Euro.

Wangen

Vermisster Senior nach Suche wohlbehalten aufgefunden

Mit einer Unterkühlung konnte ein 71-Jähriger am Mittwoch kurz nach 20 Uhr in einem Waldstück in einem Ortsteil von Wangen aufgefunden werden. Der Rentner war von seiner Frau als vermisst gemeldet worden, nachdem er von einem Spaziergang am Mittag nicht zurückgekehrt war. Helfer fanden den Mann im Wald neben einem Trampelpfad liegend. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Bei der Suche waren mehrere Polizeistreifen, ein Mantrailerhund des THW sowie freiwillige Helfer eingebunden. Ein Polizeihubschrauber konnte aufgrund schlechter Sicht nicht starten.

Argenbühl

Unfall im Begegnungsverkehr

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Steig und Unterharprechts. Der 59-jährige Fahrer eines Daimler Viano kam in einer Linkskurve auf der schmalen Fahrbahn zu weit nach links und streifte dort den VW Multivan eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Amtzell

Transporter rollt rückwärts und verursacht hohen Schaden

Insgesamt etwa 16.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Kapellenberg". Der 19-jährige Lenker eines VW-Transporters hatte sein Fahrzeug in der abschüssigen Straße abgestellt, ohne es gegen Wegrollen zu sichern. Der Wagen machte sich selbstständig, rollte rückwärts und prallte gegen einen Telefonverteilerkasten, eine Straßenlaterne und ein Gebüsch. Erst als das Fahrzeug gegen die Garage eines Anwohners prallte und an dieser ebenfalls Schaden verursachte, kam der Transporter schließlich zum Stehen.

Wolfegg

Fahrzeug übersehen - Unfall

Eine 22-jährige Nissan-Lenkerin hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr beim Einfahren in die L 324 Höhe Neckenfurt eine vorfahrtsberechtigte 24-Jährige mit ihrem VW Golf übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Wangen

Diebstahl beim Waldkindergarten

Wie jetzt erst angezeigt wurde, entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende vom Waldkindergarten in der Ölmühle eine Wildkamera, eine Holzbank, einen Briefkasten und Brennholz im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Baum beschädigt

Ein 25-Jähriger hat am Mittwoch gegen 9 Uhr einen Baum in der Bahnhofstraße auf Höhe des Busbahnhofs beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro verursacht. Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann, wie er zunächst mit einer Axt mehrfach gegen den Baum schlug und sich dann zu Fuß entfernte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet antreffen. Weil der Mann nicht nur die Axt, sondern auch ein verbotenes Einhandmesser mitführte, muss er sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Wangen

Unfall

Beim Einbiegen auf die B 32 aus der Mauthausstraße in Schwarzenberg übersah am Mittwoch gegen 9 Uhr ein 84-jähriger Ford-Fahrer eine aus Richtung Hergatz kommende vorfahrtsberechtigte 40-Jährige mit ihrem Hyundai. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Leutkirch

Pkw-Lenker unter Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung stellten Beamte der Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 9 Uhr bei einem 28-jährigen Pkw-Lenker fest, der auf der A 96 unterwegs war. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war, musste der Mann die Polizisten zur Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Bei einem positiven Nachweis der Drogen im Blut kommen auf den Mann ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot zu.

Leutkirch

Über 50 Prozent überladen

Um mehr als die Hälfte hatte ein 63-jähriger Ford-Lenker seinen Anhänger überladen, als er am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der A 96 von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Eine Wiegung des Anhängers ergab eine Überladung von mehr als 600 Kilogramm. Der 63-Jährige musste seine Fahrt ohne den Anhänger fortsetzen und gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Leutkirch

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursachte am Mittwoch kurz nach 13 Uhr der Lenker eines Sattelzuges bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 Höhe Gebrazhofen. Der 48-Jährige, der in Richtung Memmingen unterwegs war, übersah beim Fahrstreifenwechsel einen 57-Jährigen, der sich mit seinem VW Tiguan bereits auf der Überholspur befand. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Leutkirch

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Mit einem gefälschten ausländischen Führerschein wies sich am Mittwoch kurz nach 19 Uhr ein 30-jähriger Smart-Lenker gegenüber Beamten der Verkehrspolizei bei einer Kontrolle in der Wangener Straße aus. Nachdem auch sein Aufenthaltstitel eine Totalfälschung war, gab der Mann zu, beide Dokumente im Ausland erworben zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er wird nun nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Urkundenfälschung angezeigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell