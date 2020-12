Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Tettnang

Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter zwischen 19.00 Uhr und 5.00 Uhr in eine Bäckerei in der Wangener Straße einzubrechen. Bei dem gewaltsamen Versuch, in den Verkaufsraum zu gelangen, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr musste die Feuerwehr Meckenbeuren mit vier Fahrzeugen und 24 Mann ausrücken, nachdem ein Rauchmelder in einer Asylbewerberunterkunft Alarm ausgelöst hatte. Wie sich herausstellte, war es durch Fett-und Ölreste beim Betrieb eines Backofens zu einer Rauchentwicklung gekommen. Bei der Überprüfung bespritzte ein Bewohner einen der eingesetzten Feuerwehrmänner mit einer Wasserflasche und schloss sich anschließend in seinem Zimmer ein. Als ihn Polizeibeamte zur Rede stellen wollten, weigerte sich der junge Mann die Tür zu öffnen und schrie nur laut herum. Kurz darauf kam er schließlich heraus und schüttete ebenfalls Wasser aus der Flasche in Richtung der Polizisten. Diese überwältigten den sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann, der möglicherweise auch unter Drogeneinwirkung stand, und brachten ihn in eine Fachklinik.

Kluftern

Unbekannte dringen in Sporthalle ein und beschädigen Sanitäranlagen

Auf noch unbekannte Weise verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag, 13.30 Uhr, bis Samstagabend, 18.00 Uhr, Zutritt zu einer Sporthalle in der Markdorfer Straße, wo sie Sanitäranlagen des Gebäudes beschädigten. Der entstandene Sachschaden wird auf nahezu 300 Euro beziffert. Die Unbekannten verstopften insgesamt vier Toiletten mit WC-Bürsten und Toilettenpapier und rissen einen Teil der Tapete herunter. Die Polizei Immenstaad bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Patient attackiert Arzt

Als ein Arzt einer Fachklinik am Dienstagvormitttag bemerkte, dass ein Patient das Klinikgelände verlassen wollte und diesen davon abhalten wollte, wurde er von diesem angegriffen. Mit hinzueilendem Klinikpersonal konnte der junge Mann, der dem Arzt leicht Verletzungen zugefügt hatte, überwältigt und zurück in die Klinik gebracht werden. Er hat sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten.

Friedrichshafen

Sachspende mit Folgen

Beim Sortieren des Inhalts einer Tüte mit Sachspenden hat die Mitarbeiterin eines Geschäfts versehentlich eine Pfefferspraydose geöffnet, die sie für eine Getränkeflasche hielt. Bei der unsachgemäßen Öffnung gelangte ein Teil des Inhalts in die Augen der Frau und wurde von ihr eingeatmet. Sie musste deshalb vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Friedrichshafen

Leicht verletztes Kind

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 16.50 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße ereignet hat und bei dem ein siebenjähriger Junge leicht verletzt worden ist. Ein 42-jähriger Pkw-Lenker war stadteinwärts gefahren und hatte beim Kreisverkehr Rheinstraße verkehrsbedingt anhalten müssen. Dabei kam er mitten auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu stehen. Als sein Vordermann weiterfuhr und der 42-Jährige ebenfalls anfuhr, rannte der Junge laut Angaben des Autofahrers ohne anzuhalten auf den Fußgängerüberweg, wo sein Fuß vom rechten Vorderrad des Pkw überrollt wurde. Der Siebenjährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall auf Parkplatz

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro kam es am Dienstagnachmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz bei der Post. Eine 69 Jahre alte Fahrerin eines Skodas übersah beim Rückwärtsfahren den Ford Focus eines hinter ihr stehenden 56-jährigen PKW-Lenkers und prallte auf die Frontstoßstange des Autos. Anschließend fuhr die Frau davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Sie hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten.

Friedrichshafen

Einbruch in Gartenhütte

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Freitag 4.12. bis Freitag 11.12. in eine Gartenhütte am Seewald eingebrochen ist, hat die Polizei die Ermittlungen wegen versuchtem besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen. Der Täter, der an der zwischen B 30 und Bahngleisen (Höhe Bahnhaltepunkt Flughafen) gelegenen Hütte eine Scheibe in der Tür eingeschlagen hatte, verletzte sich mutmaßlich am Glas und ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07541/20740 mit dem Polizeiposten Flughafen in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Wiederholt Pkw zerkratzt

Am vergangenen Wochenende wurde ein geparkter Pkw in der Steinstraße zum wiederholten Male zerkratzt. In den Lack des Opels wurden deutlich Schimpfworte eingeritzt, sodass ein Schaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/ 96200 beim Polizeiposten in Markdorf zu melden.

Markdorf

Scheibe an Bushaltestelle eingeschlagen

Bereits am Freitag schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Wartehäuschens in der Eisenbahnstraße ein. Er verursachte dadurch einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/ 96200.

Bermatingen

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sind einem Mann am Dienstagabend im Krankenhaus in Überlingen zwei Blutproben entnommen worden. Der 54-Jährige war zuvor an einer Tankstelle in Bermatingen aufgefallen, nachdem er dort Alkoholika kaufte. Obwohl er aufgrund seines alkoholisierten Zustandes sowohl von Kassiererin als auch Kunden angesprochen wurde, stieg der Mann in sein Auto und fuhr zügig davon. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte eine alarmierte Polizeistreife den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Da der 54-Jährige trotz Klingeln und Klopfen nicht die Wohnungstür öffnete, wurde diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch die angeforderte Freiwillige Feuerwehr geöffnet. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Sollten die Blutproben den Promillewert bestätigen, muss der 54-Jährige mit dem Führerscheinentzug und einem Strafverfahren rechnen.

Uhldingen-Mühlhofen

Brandalarm auf Firmengelände

Wegen eines ausgelösten Brandmelders ist die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen zu einer Firma in der Hallendorfer Straße ausgerückt. Dort war aus einer Öl-Vorwärm-Anlage Rauch ausgetreten, welcher den Rauch aktivierte. Die Ursache wurde durch Abschalten der Anlage behoben.

Überlingen

20.000 Euro Schaden bei Unfall

Eine Verletzte und hoher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bonndorf und Ludwigshafen ereignete. Der Fahrer eines Fiat- Kastenwagens wollte von einem Gemeindeverbindungsweg kommend nach links auf die Kreisstraße einbiegen und nahm dabei einer 42-jährigen Nissan-Fahrerin die Vorfahrt, die in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Der Nissan landete durch die Wucht der Kollision im angrenzenden Acker. Der Gesamtschaden an den Wagen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die 42- Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Heidrun Walk und Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell