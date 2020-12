Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Glimmende Zigarette verursacht Wohnungsbrand

Ravensburg

Mutmaßlich aufgrund einer glimmenden Zigarette geriet am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße eine Decke in Brand und löste einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Der 38-jährige Bewohner zog sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine Rauchvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Brand und die notwendigen Löscharbeiten wurden zwei Zimmer des Hauses unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

