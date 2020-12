Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gegen Corona-Verordnung verstoßen

Keinen triftigen Grund zum Aufenthalt am Rivoli-Platz in der Ravensburger Oberstadt hatten zwei 18-Jährige, die dort am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr dem Alkohol zusprachen. Beamte des Polizeireviers stellten bei einem der Männer, der bereits erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, ferner eine mitgeführte Schreckschusswaffe fest. Für diese besaß der 18-Jährige zwar einen kleinen Waffenschein, aufgrund seines Zustandes wurde jedoch die Waffe sichergestellt. Die zuständige Waffenbehörde wurde über den Vorfall unterrichtet. Beide Männer werden wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

Ravensburg

Polizei nimmt Betrunkenen in Gewahrsam

Nachdem ein 37-Jähriger aufgrund eines Sturzes in der Innenstadt ins Krankenhaus gebracht wurde, stellte sich bei dem erheblich alkoholisierten Mann heraus, dass er mit COVID-19 infiziert ist. Da nicht auszuschließen war, dass der Betrunkene die Anweisungen missachtet und nicht in Quarantäne bleibt, wurde die Polizei hinzugezogen. Beamte des Polizeireviers brachten den 37-Jährigen unter Einhaltung strengster Hygienestandards zur Dienststelle, wo er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Um die weitere Unterbringung des Mannes kümmert sich nun die Stadt.

Ravensburg

Teurer Auffahrunfall

Mit einem Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr in der Gartenstraße. Die 39-jährige Lenkerin eines Renault Trafic war in Richtung Stadtmitte gefahren und hatte vor dem Frauentorplatz zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 45-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Vito an der roten Ampel anhalten musste. Trotz eines Ausweichversuches konnte die Renault-Fahrerin einen Aufprall nicht mehr verhindern. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Ravensburg

Nicht um Schadensregulierung gekümmert

Die Fahrerin eines Renault Clio hat am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz Bechtergarten einen VW Polo angefahren. Danach stieg sie aus, schaute sich den Schaden an beiden Fahrzeugen an, um dann wieder einzusteigen und ihr Auto am anderen Ende des Parkplatzes abzustellen. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, entfernte sich die Frau anschließend zu Fuß. Zwei Zeuginnen, die den Vorfall beobachtet hatten, konnten jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ablesen und der Polizei mitteilen. Deren Ermittlungen zu der verantwortlichen Fahrerin dauern an.

Weingarten

Autoscheibe beschädigt

Vermutlich mit einem Gegenstand hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag zwischen 20 und 3 Uhr gegen die Fensterscheibe eines in Höhe des Gebäudes Weltestraße 30 abgestellten Kurierfahrzeuges geschlagen und dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, aufzunehmen.

Baienfurt

Nach Auffahrunfall davongefahren

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat eine 73-jährige Pkw-Lenkerin am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW Tiguan die Ravensburger Straße in Richtung Baindt befahren und in Höhe der Bushaltestelle Achtalschule in einer Schlange von mehreren Autos verkehrsbedingt anhalten müssen. Die bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens prallte vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den SUV. Während die 73-Jährige auf den dortigen Parkplatz fuhr, setzte die Verursacherin, bei der es sich um eine 20 bis 30 Jahre alte Frau mit brauner Hautfarbe und schwarzen Haaren handeln soll, ihre Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Fahrerin des weißen Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Fronreute

Anhänger gestreift

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Dienstagnachmittag gegen 13.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Blitzenreute entstanden. Der 18-jährige Lenker eines Sprinters war von der Straße "Am Taubenried" nach links in die Annenbergstraße eingebogen und hatte hierbei zwar nach rechts geschaut, jedoch einen auf der linken Seite abgestellten Anhänger übersehen. Als er diesen streifte, entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von etwa 5.000, am Anhänger von rund 1.000 Euro.

Bad Waldsee

Unbekannter überfällt Jugendliche

Noch unklar sind die Beweggründe eines unbekannten Täters, der am Dienstagabend gegen 18.35 Uhr zwei Jugendliche angegriffen hat. Die beiden 16-Jährigen waren beim Joggen um den Stadtsee, als sich in Höhe des Freibades plötzlich von hinten ein Mann näherte, eines der Mädchen zur Seite und das andere zu Boden stieß. Während sich der Unbekannte über sein Opfer beugte und sie auf den Boden drückte, versetzte ihm die 16-Jährige einen Fußtritt, woraufhin der Täter von ihr abließ und in Richtung Ruderclub davonrannte. Von dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 35 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkler Teint, kurze, schwarze, leicht gewellte Haare, trug eine orange/rote Sportjacke und eine dunkle Jogginghose. Der Vorfall wurde auch von anderen Personen beobachtet, die mit ihren Taschenlampen in Richtung des Mannes leuchteten. Diese sowie etwaige andere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 40430, in Verbindung zu setzen.

Wangen i. A.

Feuerwehreinsatz auf der Autobahn

Wegen einem vermeintlichen Pkw-Brand ist die Feuerwehr am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr auf die A 96 zur Behelfsausfahrt Neuravensburg ausgerückt. Ein Mercedes hatte während der Fahrt so stark zu qualmen begonnen, dass der 44 Jahre alte Lenker an die Seite fahren und den Notruf verständigen musste. Nach erster Begutachtung des Wagens war es zu einer starken Rauchentwicklung durch den Turbolader gekommen. Ein Abschleppunternehmen barg den Mercedes nach den Löscharbeiten.

Wangen i. A.

Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach

Mehrfach überschlagen hat sich ein Pkw bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A96 in Richtung Lindau auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-West. Der Fahrer eines Daimlers war auf der linken Spur unterwegs, als ein vorrausfahrender Wagen wegen eines auf die linke Spur wechselnden Lkw abbremsen musste. Der Daimler-Fahrer war deshalb gezwungen, ebenfalls stark abzubremsen, und wich auf die rechte Spur aus, auf der ebenfalls ein Lastwagen fuhr. Um nicht mit diesem zusammenzustoßen, steuerte er so weit nach rechts, dass sein Pkw von der Autobahn abkam und sich auf dem angrenzenden Grünstreifen drei Mal überschlug. Er durchbrach einen Wildzaun und kam schließlich in einem Gebüsch zum Stehen. Der 67 Jahre alte Fahrer, der sich bei dem Unfall leicht verletzte, wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Schaden am Wildzaun auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird, belaufen sich die Beschädigungen am Daimler auf rund 20.000 Euro. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Isny i. A.

Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 12 bei Isny anhielt. Als die Beamten bei der Kontrolle Anzeichen für Drogenkonsum feststellten und auch ein Vortest dies bestätigte, musste der 22 Jahre alte Mann die Polizeistreife zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommen nun ein Fahrverbot, ein Bußgeld und Punkte im Verkehrsregister in Flensburg zu.

Amtzell

Lkw-Fahrer übersieht Auto

Beim Einbiegen von der Schomburger Straße auf die B 32 hat am Dienstagmorgen kurz vor 11 Uhr der Fahrer eines Lastwagens einen Pkw übersehen. Der Lenker des Audi hatte sich rechts neben dem Lkw eingeordnet, um abzubiegen. Der 45 Jahre alte Schwerlastfahrer, der ebenfalls nach rechts abbiegen wollte und sich wegen seines ausschwenkenden Fahrzeugs an der Einmündung mittig platziert hatte, kollidierte beim Anfahren seitlich mit dem Pkw. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Leutkirch

Gefälschte Rezepte

Mit gefälschten Rezepten hat ein 46 Jahre alter Mann Anfang der Woche versucht, in zwei Apotheken in Leutkirch an Medikamente zu kommen. Der Apothekerin, bei der der Täter sein Glück am Montag versuchte, kam das Rezept aber komisch vor. Sie vertröstete den Mann auf den nächsten Tag und überprüfte das Rezept. Als sich dieses als Fälschung erwies, verständigte sie die Polizei. Am Folgetag versuchte der Mann bei einer weiteren Apotheke ein Rezept einzulösen. Als auch in diesem Fall die Beschäftigten die Fälschung erkannten und die Polizei verständigten, wurde der Mann wenig später im Rahmen der Fahndung kontrolliert. Bei einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung fanden die Beamten eine Vielzahl an Medikamenten und Blankorezepten sowie einen Arztstempel, die daraufhin einbehalten wurden. Auf den 46-Jährigen, der einräumte medikamentensüchtig zu sein, kommt nun ein Strafverfahren wegen der Rezeptfälschungen zu.

Leutkirch

Zusammenstoß mit Rind

Mit einem entlaufenen Rind ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Gebrazhofen und Liezenhofen zusammengestoßen. Das Tier war zusammen mit seiner Herde in der Nacht aus einem Freigehege ausgebrochen. Als die Tiere kurz nach 6 Uhr die Kreisstraße querten, erfasste ein 49 Jahre alter VW-Fahrer eines der Rinder. Die Herde flüchtete daraufhin in Richtung eines angrenzenden Waldes. Das angefahrene Tier wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass es in der Folge eingeschläfert werden musste. Am VW entstand ein Schaden von 8.000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

