PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Laizer Straße ereignete. Eine 20-jährige VW-Fahrerin war in stadtauswärtige Richtung unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie fuhr in der Folge auf den BMW einer 44-Jährigen auf, die durch die Kollision auf einen davorstehenden BMW eines 31-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Wagen der Unfallverursacherin, sowie der 44-Jährigen nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand am Auto des jungen Mannes geringerer Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meßkirch

Unfall beim Rangieren

Etwa 5.500 Euro Sachschaden verursachte ein 84-jähriger Opel-Fahrer am Dienstag gegen 9.45 Uhr, als er beim Rangieren in der Schulstraße gegen den VW Golf eines 64-Jährigen stieß. Der Unfallverursacher tastete sich zuvor in die Bahnhofstraße ein. Da er einen Wagen kommen sah, setzte er wieder zurück und touchierte dabei den Pkw, der in diesem Moment seitlich vorbeifahren wollte. Während am Opel Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand, wird dieser am VW auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Scheer

Einbruch in Garage - Kreissäge gestohlen

Nachdem sich ein Unbekannter in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagmorgen unberechtigt Zugang zu einer Garage in der Hauptstraße verschafft und daraus eine Kreissäge entwendet hat, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und bittet um Hinweise. Da er die Garage gewaltsam aufgehebelt hatte, entstand neben dem Diebstahlschaden, der auf etwa 250 Euro beziffert wird, auch beträchtlicher Sachschaden. Personen die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Säge geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07571/104-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen, die die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen hat.

Gammertingen / Neufra

Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 5.12., bis Samstag, 12.12., einen neuwertigen, schwarzen Ford Focus mutwillig zerkratzt hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Der Wagen wurde im fraglichen Zeitraum sowohl in Gammertingen als auch in Neufra bewegt. Am Fahrzeug, dessen komplette Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde, entstand etwa 3.000 Euro Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Wald - Walbertsweiler

Auffahrunfall mit Sachschaden

Etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 195. Eine 56-jährige BMW-Fahrerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 52-Jährige mit seinem Mercedes-Benz nach links in den Friedhofweg abbiegen wollte und deshalb abbremste. Sie versuchte ein Auffahren zu verhindern, indem sie auf die Gegenfahrspur auswich und kollidierte dabei mit dem Abbiegenden. Während der Sachschaden am BMW auf 1.000 Euro beziffert wird, beträgt dieser am Mercedes etwa 2.000 Euro.

Pfullendorf

Reifen mit Messer zerstochen

Ein weiß gekleideter Unbekannter hat am Dienstag gegen 20.40 Uhr mit einem Messer die Reifen eines in der Straße "Am Sechslindenöschle" geparkten Opel zerstochen. Ein Passant hatte die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Blinker falsch gedeutet - Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Überlinger Straße. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem VW von einem Parkplatz auf die Straße ein und kollidierte mit dem Volvo einer 66-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen blinkte der Fahrtrichtungsanzeiger des Volvos rechts, da die Lenkerin kurz zuvor einen Kreisverkehr verlassen hatte. Dies deutete der Unfallverursacher falsch. Während der Sachschaden an den Autos auf jeweils 2.000 Euro beziffert wird, wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand verletzt.

Ostrach

Auto fährt gegen Leitplanke

Unverletzt blieb der 25 Jahre alte Fahrer eines Audi, als er am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der L 288 verunfallte. Er war mit seinem Fahrzeug in Richtung Königseggwald unterwegs und kurz nach Ortsausfahrt Ostrach auf das Bankett geraten. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Am Fahrzeug, das nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken.

