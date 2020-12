PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Verletzter Radfahrer

Leicht verletzt wurde am Montagabend gegen 18 Uhr ein 19-jähriger Radfahrer aus Friedrichshafen, der von einer 56-jährigen Autofahrerin übersehen wurde. Diese wollte von der K 7729 kommend nach rechts in Richtung Ailingen abbiegen und erfasste daraufhin den Fahrradfahrer. Dieser zog sich leichte Schürfwunden zu. Nach ambulanter Behandlung wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Tettnang

Brennender Wäschetrockner

Gebrannt hat ein Wäschetrockner am Montagnachmittag gegen 16 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in Tettnang. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Wäschetrockner, der vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand geraten war, ins Freie. Im Anschluss fand eine Belüftung des Einfamilienhauses durch die Freiwillige Feuerwehr statt.

Tettnang

Sportplatz verwüstet

Mutwillig verwüstet hat ein unbekannter Täter vermutlich am vergangenen Wochenende den Rasenplatz des SC Bürgermoos und hat dadurch einen Schaden von rund 3000 Euro angerichtet. Der Unbekannte fuhr mit einem Pkw über einen Feldweg von der Semliner Straße kommend auf den Rasenplatz und drehte dort mehrere Runden. Personen, die am Wochenende Verdächtiges beim Sportplatz in Bürgermoos beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel: 07542 93710, in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Abgesackter Aufzug

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen gegen 10 Uhr ein 56-jähriger Mann, der sich mit einem 27-Jährigen in einem Aufzug eines Gebäudes in der Montfortstraße befand. Auf der Fahrt vom 2. Obergeschoss ins Erdgeschoss sackte der Aufzug aufgrund eines technischen Defekts plötzlich ab und hielt abrupt an. Einer der Männer, der von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Aufzug befreit wurde und über Schmerzen klagte, ist vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Dieses konnte er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Langenargen

Beschmutzter Pkw

Sachschaden von rund 1000 Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag angerichtet, indem er mit Ackererde die Frontscheibe, die Motorhaube und beide Kotflügel eines in der Eckenerstraße in Langenargen abgestellten Pkw beschmutzte. Dadurch entstanden Lackschäden am Fahrzeug.

Meckenbeuren

Beschädigter Volkswagen

Einen Lackschaden von mehreren tausend Euro verursachte am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter, indem er mit einem spitzen Gegenstand einen langen durchgehenden Kratzer in den in der Straße Eichelen abgestellten Pkw ritzte.

Oberteuringen

Unachtsames Auffahren auf einen Pkw

Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein 80-jähriger Autofahrer. Er befuhr mit seinem Mercedes die Rosenstraße und fuhr dort auf den Pkw einer vorausfahrenden 53-jährigen VW-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf. Diese wollte in die Schützenstraße einbiegen, musste aber verkehrsbedingt aufgrund des Verkehrsaufkommens halten.

Überlingen

Verkäufer mit falscher Identität

Auf 1000 Euro Schaden bleibt nun ein Mann aus Überlingen sitzen, da er von einem Unbekannten auf einem Internetportal eine Kamera erwerben wollte. Der unbekannte Tatverdächtige übersendete dem Verkäufer ein Bild seines Personalausweises sowie seine IBAN, woraufhin der Käufer dann das Geld in Höhe von 1000 Euro überwies. Der Personalausweis stellte sich im Nachhinein als Totalfälschung heraus.

Überlingen

Sturz aufgrund Alkoholisierung

Leicht verletzt wurde am Montagabend gegen 18 Uhr eine 53-Jährige aus Überlingen, die vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung stürzte. Die Frau hatte ihr Fahrrad auf dem Radweg der L200a geschoben und war dabei zu Fall gekommen. Ein Alkoholtest bei der 53-Jährigen, die eine ärztliche Behandlung ablehnte, ergab 1,76 Promille.

Meersburg

Diebstahl von Postsendungen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl von mehreren Paketen, den ein unbekannter Täter in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Fohrenberg begangen hat. Die Haustüre stand in der Nacht von Sonntag auf Montag offen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 0753243440, in Verbindung zu setzen.

