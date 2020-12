Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Ravensburg

Diebe stehlen Christbäume

Neun Christbäume entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen aus dem umzäunten Außenbereich eines Einkaufsmarktes in der Weißenauer Straße. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Marihuana-Geruch führt zu Drogenfund

Weil ein Arbeiter bei Wartungsarbeiten in einem Wohnheim im Wohngebiet Andermannsberg starken Marihuana-Geruch wahrgenommen hat, überprüften Polizeibeamte am Montag kurz nach 20 Uhr das Zimmer eines 22-jährigen Bewohners. Neben gut 40 Gramm Marihuana fanden die Polizisten auch typische Konsumutensilien. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, die Drogen wurden sichergestellt. Im Zimmer befand sich zudem ein 21-Jähriger, der dort nicht wohnhaft ist und keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt vorweisen konnte. Er wird nun angezeigt, weil er gegen die Ausgangsbeschränkungen anlässlich der aktuellen Corona-Situation verstoßen hat.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Ein 24-jähriger VW-Lenker missachtete am Montag kurz vor 20 Uhr in der Möttelinstraße die Vorfahrt eines von rechts aus der Allmandstraße kommenden ebenfalls 24 Jahre alten Fiat-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ravensburg

Schlägerei

Leichte Verletzungen erlitt am Montag kurz vor 17 Uhr ein 35-Jähriger, nachdem er mit einem 29 Jahre alten Mann in Streit geraten war. Die beiden Männer sowie mehrere unbeteiligte Personen hielten sich zunächst im Bahnhofsgebäude auf, wo es zu dem handfesten Streit kam. Im Verlaufe der Auseinandersetzung, die sich schließlich vor das Gebäude verlagerte, schlug der 29-Jährige seinem Opfer mehrmals mit der Faust gegen den Kopf, sodass dieses zu Boden ging. Dort trat der Tatverdächtige weiter auf den 35-Jährigen ein. Anwesende Zeugen konnten die Kontrahenten trennen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden Streithähne waren deutlich alkoholisiert. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Ravensburg

Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der 64-jährige Lenker eines Kleinkraftrads nach einem Verkehrsunfall am Montag in eine Klinik eingeliefert werden. Der Zweiradfahrer war gegen 7.30 Uhr auf der Wilhelm-Hauff-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Jahnstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Fiat-Lenker und fuhr in die Straße ein. Trotz einer Vollbremsung des Fiat-Fahrers kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 64-Jährige über die Motorhaube auf den Bürgersteig geschleudert wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Weingarten

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Keine gültige Fahrerlaubnis konnte am Montag der 27-jährige Lenker eines Kleinkraftrads bei einer Polizeikontrolle gegen 23 Uhr vorweisen. Der junge Mann war zwar im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis, diese hatte jedoch ihre Gültigkeit inzwischen verloren. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Weingarten

Schüsse auf Rollladen

Mutmaßlich mit einem Luftgewehr hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag in der Straße "Am Bläsiberg" auf einen Rollladen geschossen. Die Bewohner eines Reihenhauses entdeckten am Montag eine kreisrunde Beschädigung am Plastik des Rollos im ersten Stock. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten zudem ein entsprechendes Geschoss sicherstellen. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0751/803-6666 um Hinweise.

Baindt

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum von Donnerstag bis Montag auf dem Parkplatz eines neu errichteten Supermarkts in der Marsweilerstraße Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursacht. Beim Befahren des Parkplatzes beschädigte der Unbekannte einen Lichtmast und mehrere Rammschutzbügel. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Spurenlage zufolge dürfte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet unter 0751/803-6666 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Baindt

Kupferdiebe unterwegs

Kupfer in nicht unerheblichem Wert entwendeten unbekannte Diebe im Zeitraum von Donnerstag bis Montag von der Baustelle eines Umspannwerks bei Mehlis. Die Täter brachen das Schloss an einem Bauzaun auf und gelangten so auf das Baustellengelände. Dort entwendeten sie Kupferschienen, Kabelschuhe und Kabeltrommeln. Zum Abtransport verwendeten die Täter mutmaßlich ein größeres Fahrzeug. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 11 und 11.30 Uhr an einem abgestellten VW Polo auf dem Parkplatz der Stadtapotheke. Der Spurenlage zufolge rammte der Unbekannte mit seinem Wagen den Polo im vorderen Bereich und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter 07524/4043-0 entgegen.

Boms

Entgegenkommenden gestreift

Nicht mehr fahrbereit waren zwei Fahrzeuge nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16 Uhr auf der B 32. Eine 65-jährige Mazda-Lenkerin kam in einer Linkskurve zwischen Boms und Hangen auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Mercedes eines 82-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die verunfallten Pkw.

Wangen

Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr an der Niederwanger Kreuzung. Der 22-jährige Lenker eines Subaru fuhr aus Richtung Niederwangen in die Kreuzung mit der L 320 ein und übersah an der Stoppstelle einen vorfahrtsberechtigten 84-jährigen VW-Fahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Bodnegg

Hoher Sachschaden bei Unfall

Beim Zusammenstoß zweier VW Transporter entstand am Montag kurz nach 11 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Der 26-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem VW die Ravensburger Straße von der Straße "Im Weingarten" geradeaus überqueren und übersah dabei den Transporter eines vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich unverletzt. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bodnegg

Polizei klärt Wechselfallenschwindel

Einen 20-jährigen ausländischen Tatverdächtigen konnten Beamte des Polizeipostens Vogt kürzlich eines Betrugs überführen. Der Mann hatte in jüngster Zeit in einem Einkaufsmarkt mehrmals versucht, sich Geld wechseln zu lassen und sich so einen finanziellen Vorteil zu erschwindeln. Anfang Dezember war ihm dies einmal sogar gelungen, wodurch dem Markt Sachschaden entstand. Der 20-Jährige, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wird nun entsprechend angezeigt.

