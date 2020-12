Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der L 277 ereignete. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer war von Sigmaringen kommend in Richtung Bingen unterwegs und kam aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem Mercedes-Sprinter eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der verständigten Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Sprinters und dessen Beifahrer konnten ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während sich die Fahrzeugführer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzogen, blieb der Beifahrer augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 277 war bis etwa 10.30 Uhr vollständig gesperrt.

Sigmaringen

Körperverletzung wegen Einkaufswagen-Pflicht

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 14.45 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Zimmerer-Straße. Ein 41-Jähriger war vom 19-Jährigen Security-Mitarbeiter darauf hingewiesen worden, dass man das Geschäft aufgrund der Corona-Lage nur mit einem Einkaufswagen betreten darf. Daraufhin ging dieser verbal auf den 19-Jährigen los und schlug auf ihn ein. Mehrere Passanten kamen dem jungen Mann zu Hilfe, sodass der Kunde von ihm abließ und mit seinem Auto wegfuhr. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen konnte den Mann kurze Zeit später antreffen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen Körperverletzung ermittelt. Der Sicherheitsangestellte wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Meßkirch

Dieseldiebstahl

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen aus einem Lkw-Gespann, das in der Straße "Unterm Ablaß" geparkt stand, eine größere Menge Diesel abgesaugt. Während das Fahrzeug nicht beschädigt wurde, wird der Diebstahlschaden auf etwa 450 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07571/104-0 an des Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

Mengen

Einbruch in Spielothek

Wegen eines Einbruchs-Delikts ermittelt momentan der Polizeiposten Mengen, nachdem sich Unbekannte am Sonntag gegen 11.30 Uhr Zugang in eine Spielothek in der Hauptstraße verschafft haben. Mutmaßlich aufgrund der auslösenden Sicherheitstechnik verließen sie die Räumlichkeiten ohne etwas zu stehlen. Sachschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 22-jähriger BMW-Fahrer rechnen, der am Samstagabend in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest und veranlassten, nachdem ein Vortest positiv auf THC reagierte, in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren fanden die Ermittler in seinem Wagen eine Kleinmenge Marihuana sowie ein Messer. Gegen ihn wird deshalb zusätzlich wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Neben der Beschlagnahme der illegalen Substanz und des Messers wurde die Weiterfahrt untersagt.

