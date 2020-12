Polizeipräsidium Ravensburg

Wilhelmsdorf

Kellerbrand

Einen technischen Defekt vermutet die Polizei als Ursache für einen Kellerbrand am Samstag gegen 15.30 Uhr in Pfrungen. Eine Waschmaschine hatte im Keller eines Wohnhauses Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 25 Mann und mehreren Fahrzeugen an und konnte den Brand schnell löschen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Altshausen

Mülltonne brennt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Papiermülltonne in der Herzog-Albrecht-Allee in Brand gesteckt. Gegen 2 Uhr entdeckte ein Anwohner einen Feuerschein, der von der brennenden Papiertonne ausging. Mit Schnee und der Unterstützung eines weiteren Hausbewohners konnte der 24-jährige Brandentdecker die Flammen löschen. Hierbei verletzte er sich leicht. Die Tonne war offenbar von einem Unbekannten aus dem Hinterhof eines Hauses direkt vor die Haustüre geschoben und dort entzündet worden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Pkw-Lenkers stellten Beamte der Verkehrspolizei am Samstag kurz nach 21 Uhr auf der B 30 Höhe Gaisbeuren deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Nachdem ein Urintest positiv verlaufen war, musste der junge Mann die Polizisten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwarten nun neben einem stattlichen Bußgeld auch Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Wangen

Verletzter bei Verkehrsunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag kurz vor 11 Uhr auf der L 320 ereignet hat. Der 50-jährige Lenker eines VW musste zwischen Neuravensburg und Wangen auf Höhe Reute wegen eines abbiegenden Fahrzeugs abbremsen. Ein ihm nachfolgender 40-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und lenkte nach links, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Dabei streifte er den VW jedoch am Heck und prallte in der Folge frontal mit dem entgegenkommenden Citroen eines 41-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde der 41-Jährige leicht am Knie verletzt. Sowohl der Ford als auch der Citroen wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Amtzell

Sprinter streift Pkw - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro verursachte am Freitag kurz nach 18 Uhr ein 39-jähriger Sprinter-Fahrer auf der B 32. Da ihm beim Überholen des VW Golf einer 47-Jährigen zwischen Amtzell-Korb und der ehemaligen Gaststätte "Reichsdose" im dortigen Überholverbot ein Fahrzeug entgegenkam, zog der 39-Jährige nach rechts und streifte dabei den Golf. Nach dem Streifvorgang setzte der Mann seine Fahrt unbeeindruckt fort. Über das Kennzeichen konnte die Polizei den 39-Jährigen schließlich ermitteln. Er muss nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen, sondern auch mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis. Der Polizeiposten Vogt sucht nun weitere Zeugen und hier insbesondere entgegenkommende Fahrzeuglenker, die Angaben zur Fahrweise des 39-Jährigen vor oder nach dem Unfall machen können. Hinweise werden an 07529/97156-0 erbeten.

Wolfegg

Alkoholisierter Pkw-Lenker

Deutlicher Alkoholgeruch schlug am Samstag kurz nach 19 Uhr einer Streife der Verkehrspolizei bei der Kontrolle eines Pkw-Lenkers in der Rötenbacher Straße entgegen. Ein beweiskräftiger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann schließlich über 0,5 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Auf ihn kommen nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot zu.

Isny

Dreiste Diebe auf frischer Tat ertappt

Waren im Wert von ca. 450 Euro wollten zwei Ladendiebe am Samstag kurz vor 19 Uhr aus einem Discounter in der Straße "Am Angele-Hof" entwenden. Einer Angestellten fiel ein Mann auf, der einen gefüllten Einkaufswagen ohne bezahlt zu haben durch den Eingang nach draußen schob. Der Tatverdächtige wurde von einer weiteren männlichen Person unterstützt, die die Lichtschranke der Tür von außen blockierte. Als das Duo von der Angestellten angesprochen wurde, flüchteten beide und konnten trotz Verfolgung durch einen weiteren Zeugen nicht mehr ergriffen werden. Der Tatverdächtige wurde von der Angestellten als etwa 180 cm groß, sehr schlank, schwarz gekleidet und mit schwarzer Gesichtsmaske beschrieben. Zu der zweiten Person liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Isny unter 07562/97655-0 entgegen.

Isny

Werbeschild beschädigt

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Filiale einer Fast-Food-Kette in der Lindauer Straße. Die Tatverdächtigen schlugen die Scheibe einer Werbetafel im Außenbereich des Restaurants ein. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Einbruch in Tagungshaus

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Tagungshaus in der Bischof-Sproll-Straße ein. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude und durchwühlten mehrere Räume. Die Diebe erbeuteten mehrere Elektronikgeräte. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang mit Einbrüchen im Stadtgebiet in jüngster Zeit nicht aus. Sachdienliche Hinweise werden unter 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Auseinandersetzung mit Messer

Leichte Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger am Freitag gegen 18.30 Uhr am Bahnhof in Leutkirch, nachdem er mit mehreren Personen in Streit geraten war. Im Zuge des Streits zog der junge Mann ein Messer, um sich gegen seine Kontrahenten zur Wehr setzen zu können. Ein 24-Jähriger entriss ihm daraufhin das Messer und verletzte den 19-Jährigen dabei durch einen Schnitt leicht an der Hand. Der tatverdächtige 24-Jährige stieß den 19-Jährigen daraufhin um, packte dessen Kopf und schlug diesen mehrmals gegen eine Glasscheibe. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. Da keiner der Beteiligten den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz trug, gelangen sie darüber hinaus wegen des Verstoßes gegen die CoronaVO zur Anzeige.

Leutkirch

Pkw-Lenker unter Drogen

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Freitag gegen 22 Uhr bei einem 19-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet fest. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war, musste der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Er muss nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Da bei ihm und seinem Beifahrer zudem kleine Mengen an Betäubungsmitteln gefunden wurden, muss sich das Duo auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

