Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dam Landkreis Sigmaringen

RavensburgRavensburg (ots)

Gammertingen / Feldhausen

Verpuffung in der Heizanlage

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag gegen 17:20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Brechgrube zu einer Verpuffung in der Heizungsanlage. Hierdurch kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Durch die starke Rauchentwicklung waren die beiden Hausbewohner gezwungen das Gebäude zu verlassen. Vorsorglich wurden die beiden Bewohner durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Einem schnellen Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Gammertingen und Feldhausen ist es zu verdanken, dass am Gebäude kein Schaden entstanden ist.

