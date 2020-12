Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Ravensburg

Vandalismus

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt in die Gewerbliche Schule in der Gartenstraße. In einem Klassenraum entnahmen sie 2 Tische und mehrere Stühle und schafften diese durch ein geöffnetes Fenster ins Freie. Dort konsumierten die Täter anschließend Alkohol und traten an 5 geparkten Pkw´s die Außenspiegel ab. An den Fahrzeugen und dem Mobiliar entstand ein Sachschaden von mehreren 100 Euro. Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Leutkirch / Adrazhofen

Unfallbeteiligter flüchtet

Am Mittwoch gegen 7:45 Uhr verursachte der Lenker eines Sattelzuges einen Verkehrsunfall, als er beim Rangieren im Bereich der Hofser Straße / Am Dorfbach gegen zwei Granitpfeiler fuhr. Hierbei verursachte er einen Sachschaden von 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen.

