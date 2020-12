Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Einbruch

Im Zeitraum der letzten vier Wochen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang in ein Vereinsheim in der Josef-Eggler-Straße in Weingarten. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Weingarten nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Robin Damast

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell