PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 10.12.2020, bis Freitag, 11.12.2020, wurde in ein Gebäude in der Bad Saulgauer Hauptstraße eingebrochen. Nachdem sich die unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Ladegeschäft im Haus verschafft hatte, wurden dort eine größere Anzahl an Zigarettenstangen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581/4820 entgegen.

