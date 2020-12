Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verstoß gegen Corona VO

Drei junge Männer gelangen zur Ordnungswidrigkeitenanzeige, nachdem diese von einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitagabend gegen 20:40 Uhr in der Lindauer Straße in einem Fahrzeug kontrolliert wurden. Die Personen verstießen wiederholt gegen die Kontaktbeschränkung nach der Corona-Verordnung. Die Polizei setzt in solchen Fällen zunächst auf ein belehrendes Gespräch und die Vernunft der Menschen. Da dies wohl keinen Erfolg zeigte, müssen die Herren nun mit einem Bußgeld rechnen.

Körperverletzung am Bahnhof

Im Friedrichshafener Bahnhof kam es zu einer Körperverletzung im Obdachlosenmilieu am Freitagabend gegen 20:15 Uhr, weshalb zwei Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen im Einsatz waren. Demnach beleidigte ein 65-jähriger alkoholisierter Mann zunächst zwei Frauen und schlug danach die noch unbekannte Geschädigte. Zeugen gingen dazwischen und verständigten die Polizei. Die attackierte Frau war beim Eintreffen der Polizei bereits weg. Das Bundespolizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den Mann u. a. wegen Körperverletzung.

Bermatingen

Verkehrsunfall mit mehreren Kühen

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 04:30 Uhr erreichten die Polizei in kurzem Abstand zwei Notrufe. Zunächst wurden ca. 10 Kühe auf der Landstraße 205 zwischen Neufrach und Bermatingen bei Unterstenweiler gemeldet. Eine Minute später wurde bereits von einem weiteren Anrufer ein Verkehrsunfall mit den Tieren mitgeteilt. Beamte des Polizeireviers Überlingen stellten fest, dass ein 69-jähriger Mann mit seinem PKW und vermutlich zwei Tieren kollidiert ist. Eine Kuh war bereits tot - ein weiteres Tier verendete kurz darauf. Mehrere Tiere flüchteten in der Folge. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch eine Tierärztin im Einsatz. Der PKW musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Fahrer war augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht, da am Fahrzeug die Airbags ausgelöst hatten. Bis 09:00 Uhr gelang es dem Landwirt die restlichen sechs geflüchteten Tiere wieder einzufangen. Diese waren teilweise leicht verletzt. Eine Überprüfung des Weidezauns durch die Beamten ergab, dass dieser funktionsfähig war, jedoch an zwei Stellen von den Tieren niedergetrampelt wurde. Warum die Tiere in Aufruhr gerieten und über die Umzäunung rannten, ist unbekannt.

