Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sexuelle Belästigung

FriedrichshafenFriedrichshafen (ots)

Wie eine 17-Jährige bei der Polizei anzeigte, war sie am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr im Zug kurz nach der Abfahrt am Stadtbahnhof in Richtung Lindau von zwei unbekannten Männern belästigt worden. Während einer der beiden sich neben die Jugendliche setzte und versuchte, ihr unter die Jacke an die Brust zu fassen, küsste sie dessen gegenübersitzender Begleiter auf die Wange und forderte diese auf, sich auf seinen Schoß zu setzen. Von den beiden ausländischen Tätern liegt der Polizei aufgrund von Zeugenaussagen folgende Beschreibung vor: 1. Etwa 165 cm groß, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, trug eine weiße Jacke, weiße Jeans und eine Nike-Schildmütze. 2. Etwa 175 cm groß, dunkelbraune/schwarze Haare, trug eine orangefarbene Winterjacke und schwarze Jeans. Auf seinen rechten Handrücken ist eine Rose in den Farben Rot und Grün tätowiert. Personen, denen die Männer aufgefallen sind oder die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

