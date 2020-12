Polizeipräsidium Ravensburg

Ein 37-Jähriger der am Freitag um kurz nach Mitternacht stark alkoholisiert in einer Bankfiliale am Marienplatz nächtigte, musste von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde der Polizei vom Sicherheitsdienst der Bank gemeldet und machte trotz mehrfachem Verweis immer wieder Anstalten in die Filiale zurückzukehren um zu schlafen. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle des Polizeireviers.

In einem Lebensmittelmarkt in der Gartenstraße hat ein 23-Jähriger am Mittwochabend mehrere Waren gestohlen. Der Mann passierte den Kassenbereich ohne die Artikel, die er zuvor in eine Tasche steckte, zu bezahlen. Die Kassiererin und eine weitere Mitarbeiterin stellten den Dieb und verhinderten einen Fluchtversuch. Da er sich zudem nicht ausweisen konnte, musste er mit einer gerufenen Polizeistreife zur Überprüfung seiner Person mit auf das Polizeirevier. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Eine Enttäuschung erwartete einen 27-Jährigen am Mittwochabend, als er, anstatt auf einen über eine Internet-Verkaufsplattform erworbenen Rasenmäher, auf zwei weitere Kaufinteressenten aber weder Verkäufer noch Mäher stieß. Den vereinbarten Betrag von 3.500 Euro hatte der junge Mann im guten Glauben bereits vorher überwiesen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang ausdrücklich zur Vorsicht, wenn es um derartige Verkaufsgeschäfte im Internet geht. Hinter einem augenscheinlichen Schnäppchenangebot könnte sich eine kriminelle Betrugsabsicht verbergen.

Flüchtig ist ein Ladendieb, der versuchte in der einem Lebensmittelmarkt in der Poststraße Waren zu stehlen. Der unbekannte Mann wurde im Bereich der Kasse kontrolliert und hatte seinen Rucksack voll mit Artikeln, die er unbezahlt mitnehmen wollte. Als er gestellt wurde, flüchtete der Täter, der als etwa 170 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben wird. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, der graue Handwerkskleidung trug, werden gebeten sich unter Tel. 07584/92170 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Ein Lastwagenfahrer, der am Donnerstagmorgen in der Bachstraße einen geparkten Pkw angefahren hat und im Anschluss davongefahren war, konnte von Beamten des Polizeipostens Altshausen ermittelt werden. Der 49 Jahre alte Fahrer hatte sich mit seinem Lkw-Gespann verfahren und war in einer Sackgasse gelandet. Beim Wenden streifte er den VW und verursachte einen Schaden von etwa 6.000 Euro. Die hinzugerufene Polizeistreife machte den Verursacher auf einem nahegelegenen Firmengelände aus. Auf den 49-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Schachener Straße das Garagentor einer Firma aufgehebelt. Der Täter dürfte damit einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht haben. Ob aus der Garage etwas entwendet wurde, klärt derzeit das Polizeirevier Weingarten. Personen, die in der Nacht zwischen dem dortigen Kreisverkehr und der Baienfurter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Ein 15-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag von der Polizei vorläufig festgenommen, nachdem er mehrere Gebäude im Stadtgebiet mit roter Farbe besprüht hatte. Der Teenager wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er die Fassade einer Metzgerei besprühte. Die Frau verständigte die Polizei, die anhand der Personenbeschreibung den 15-Jährigen in der Lindauer-Straße festnehmen konnte. Der Jugendliche hatte in der Innenstadt auf gleiche Weise mehrere Wände besprüht, weswegen gegen ihn nun wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung ermittelt wird. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Deutliche Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss erkannten Polizeibeamte am Donnerstag kurz vor 18 Uhr bei der Kontrolle eines 20-jährigen BMW-Fahrers. Nachdem ein Drogenvortest positiv ausgefallen war, musste der junge Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sofern das Ergebnis der Blutprobe den Verdacht bestätigt, erwarten den 20-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Knapp 1,3 Promille ergab ein Alkoholtest bei einem 48-jährigen VW-Lenker am Donnerstag gegen 20 Uhr in Zaisenhofen. Der Mann war von Polizeibeamten anlässlich einer Verkehrsüberwachungsaktion zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Bei dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe in einer Klinik entnommen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

