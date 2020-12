Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer flüchtet

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 46-Jähriger, der am donnerstagvormitttag gegen 11.30 Uhr auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Weiherberg aufgefallen war. Nachdem eine Abfrage des Kundenkennzeichens keinen Bestand ergab und der Mann keine Fahrzeugpapiere vorweisen konnte, wurde die Polizei verständigt. Der 46-Jährige ließ daraufhin sein Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß, konnte jedoch von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers in Raderach angetroffen werden. Wie die Beamten feststellten, hat der Mann nicht nur keinen Führerschein, sondern war auch mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs.

Friedrichshafen

Sachbeschädigungen

Auf rund 1.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstagabend, 20 Uhr, bis Mittwochabend, 16 Uhr, verursachte, als er eine Scheibe des Toilettenhauses im Riedlepark zertrümmert und die Fassade mit Graffiti besprüht hat. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Toilettenhaus beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Langenargen

Betrugsversuch

Wie eine 74-jährige Frau der Polizei anzeigte, hatte sie am Donnerstagmorgen den Anruf einer deutschsprechenden Frau erhalten, die ihr mitteilte, dass sie 39.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Die Bargeldsumme solle ihr am nächsten Tag ausgehändigt werden. Für die Gewinnausschüttung müsse jedoch zuvor eine Gebühr von 900 Euro entrichtet werden. Das potentielle Opfer ging jedoch nicht auf den Betrugsversuch ein. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Personen auf diese Art kontaktiert wurden und weist deshalb darauf hin, dass "Gewinnversprechen" eine gängige Betrugsmasche ist, bei der Betrüger ihren Opfern am Telefon hohe Gewinne versprechen, vor deren Erhalt jedoch immer erst einmal Gegenleistungen zu erbringen sind. Achten Sie auf folgende Tipps:

- Lassen Sie sich nicht am, Telefon unter Druck setzen und legen sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn sie unsicher sind oder glauben, Opfer eines Betruges geworden zu sein, wenden Sie sich sofort an die Polizei.

Tettnang

Auto angefahren

Während ein 34-jähriger Fahrer eines VW Golf am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Schäferhofstraße einparkte, stieß ein 80-Jähriger mit seinem SUV zurück und streifte beim Ausparken den VW Golf an der rechten hinteren Tür. Der hierbei entstandene Fremdschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Obwohl er den Anstoß bemerkt haben müsste, fuhr der 80-Jährige anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er konnte jedoch anhand des abgelesenen Kennzeichens später von der bayerischen Polizei angetroffen und überprüft werden. Der Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend gegen 16.20 Uhr am der Einmündung Schiller-/Kirchstraße ereignet hat. Die 66-jährige Lenkerin eines SUV war von der Schillerstraße kommend nach links in die Kirchstraße eingebogen und hatte hierbei den Pkw einer stadtauswärts fahrenden 54-jährigen Frau missachtet. Bei der Kollision der beiden Autos kamen keine Personen zu Schaden.

Markdorf

Unachtsam auf Straße gefahren

Als eine 63-jährige Pkw-Lenkerin am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr über den abgesenkten Bordstein in die Straße "Am Stadtgraben" einfuhr, übersah sie eine 39-jährige, aus Richtung Innenstadt kommende Autofahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt, an den Autos entstand jedoch ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

Überlingen

Transporter stoßen zusammen

Zwei Verletzte, einer davon schwer, und einem Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall heute Morgen gegen 06.40 Uhr bei Überlingen. Der 54-jährige Fahrer eines Ford Transit war aus Richtung Bambergen kommend nach links in die L 200 eingebogen und hatte hierbei einen bevorrechtigten, von links herannahenden 40-jährigen Autofahrer übersehen. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte dieser mit seinem VW Crafter die Kollision nicht mehr verhindern, bei der einer der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden musste. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, die beiden Transporter von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der einsatzmaßnahmen musste die L 200 gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

Überlingen

Vorrang missachtet

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von über 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz nach 13 Uhr auf der L 200. Eine 19-jährige Autofahrerin war aus Richtung Andelshofen kommend nach links in die Landesstraße eingebogen und hatte hierbei den Vorrang eines 59-jährigen Pkw-Lenkers missachtet, der mit seinem Opel Corsa Richtung Überlingen fuhr. Obwohl dieser noch eine Gefahrenbremsung durchführte und versuchte, nach links auszuweichen, kollidierten die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen, mussten jedoch nicht sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, wurden abgeschleppt.

