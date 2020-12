Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr einen in der Straße "Hohe Tannen" geparkten grauen Renault Kangoo angefahren hat und anschließend wegfuhr, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 an das Polizeirevier Sigmaringen zu wenden.

Beuron - Hausen im Tal

Über schneebedeckten Sportplatz gedriftet - Sachschaden

Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell der Polizeiposten Stetten am kalten Markt, nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Fahrzeug mehrere Runden über den schneebedeckten Sportplatz in der Steinbruchstraße gedriftet ist. Momentan gehen die Ermittler von etwa 500 Euro Sachschaden aus, wobei das gesamte Schadensausmaß erst bei eingetretener Schneeschmelze genau beziffert werden kann. Personen die zwischen 19.45 Uhr und 3 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sollen sich unter Tel. 07573/815 an die Polizei wenden.

Bad Saulgau

Falschparker beleidigt Gemeindevollzugsdienst

Mit Konsequenzen muss ein 32-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße einem Bediensteten des Gemeindevollzugsdienstes den Mittelfinger zeigte. Dieser hatte zuvor das Falschparken durch den VW des jungen Mannes beanstandet. Neben dem Parkverstoß muss er sich zusätzlich noch strafrechtlich wegen Beleidigung verantworten.

Herdwangen-Schönach

Wildunfall

Wildwechsel war am Freitagmorgen gegen 6 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der L 195 zwischen Herdwangen-Schönach und Aach-Linz. Eine 57-jährige VW-Fahrerin und ein 39 Jahre alter Volvo-Fahrer waren dabei einen Lkw zu überholen, als mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Beide Autos erfassten jeweils eines der Tiere, die in der Folge des Unfalls verstarben. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Während der Volvo aufgrund eines Totalschadens in Höhe von 8.000 Euro nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird der Schaden am VW auf etwa 500 Euro beziffert.

