Friedrichshafen

Schnellimbiss verwüstet

Einen beträchtlichen Sachschaden von über 50.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Mittwoch über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Imbisslokal in der Werastraße eingestiegen ist. Der Einbrecher hat nicht nur aus einer Kasse einen größeren Bargeldbetrag entwendet, sondern auch sämtliche Räumlichkeiten verwüstet. Der Unbekannte zerschnitt dabei nicht nur alle Sitzflächen und Lehnen im Gastraum, sondern riss auch die Deckenlampen herunter, zerschnitt deren sowie die Kabel aller Elektrogeräte. Ferner nahm er mehrere vorgefundene mit Farbe gefüllte Kunststoffflaschen und bespritzte damit die Wände und Decken der Räume. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Werastraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Gegen Zaun geprallt

Sachschaden von nahezu 5.000 Euro ist am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7726 bei Hirschlatt entstanden. Der 59-jährige Lenker eines SUV war von der Messe Friedrichshafen kommend in Richtung Hirschlatt gefahren, als ihm ein Räumfahrzeug ordnungsgemäß entgegenkam. Infolge Unachtsamkeit kam der Autofahrer nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Zaun einer Obstanlage.

Friedrichshafen

Mann randaliert in Gewahrsamszelle

Ein 24-Jähriger, der am Mittwoch den Mittag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen musste, randalierte und beschädigte das Mobiliar der Einrichtung. Der Mann war von Beamten der Fahndung festgenommen worden, da er von den ungarischen Strafverfolgungsbehörden gesucht und hier mit falschen Personalien untergetaucht war. Während er auf seiner Auslieferung wartete, urinierte er in die Zelle und zerstörte die darin befindliche Matratze. Der 24-Jährige hat sich nun neben Urkundenfälschung auch noch wegen Sachbeschädigung zu verantworten.

Kressbronn

Einbruch in leerstehende Gebäude

Mit brachialer Gewalt hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag, 15 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, an zwei Gebäuden in der Blütenstraße in Berg die mit Holzplatten zugeschraubten Eingangstüren aufgehebelt und aus einem Kellerraum eine Umwälzpumpe entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Blütenstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/93160, zu melden.

Meersburg

Auffahrunfall

Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Daisendorfer Straße. Ein 32 Jahre alter Autofahrer erkannte auf seiner Fahrt Richtung Mühlhofen das Bremsen seines Vordermannes zu spät. Dieser wollte nach links in den Lerchenweg abbiegen und bremste fast bis zum Stillstand ab. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Uhldingen- Mühlhofen

Brandalarm ruft Feuerwehr auf den Plan

Wegen eines Brandalarms in der Hallendorfer Straße ist Mittwochnacht die Feuerwehr alarmiert worden. Aus Brennöfen einer Firma sind beim Öffnen Rauchgase entwichen, die den Melder auslösten. Die Einsatzkräfte, insgesamt vier Feuerwehrfahrzeuge, zwei Rettungswagen und eine Polizeistreife, konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Salem

Auto übersehen

Aufgrund eines beschlagenen Verkehrsspiegels hat eine 57-jährige Autofahrerin, die am Dienstagvormittag kurz nach 10 Uhr aus einer Hofeinfahrt in die Bodenseestraße einfahren wollte, einen Skoda übersehen. Dessen 28-jährige Fahrerin versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Personen wurden dabei nicht verletzt, der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Überlingen

Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Wegen des Verdachts unter Drogeneinwirkung Auto gefahren zu sein, muss sich ein 19-Jähriger verantworten. Der Pkw-Lenker wurde am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr in der Lippertsreuter Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Nachdem ein Schnelltest positiv auf THC reagierte, musste der junge Fahrer die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Auf den 19-Jährigen, dessen Weiterfahrt untersagt wurde, kommen nun ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld zu.

