Ravensburg

Alkoholisierter Pkw-Lenker

Rund 1,3 Promille ergab ein Alkoholtest bei einem 30-jährigen Skoda-Lenker, der von Polizeibeamten am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Meersburger Straße kontrolliert wurde. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme in einer Klinik begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ravensburg

Randalierer geht auf Polizeibeamte los

Weil ein fremder Mann ein Wohnheim in der Südstadt betrat und dort zu randalieren anfing, wurde am Mittwoch kurz nach 16 Uhr die Polizei alarmiert. Der 25-Jährige warf bei deren Eintreffen sofort einen Stuhl auf die Beamten und verfehlte diese nur knapp. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zuvor ohne ersichtlichen Grund die Unterkunft betreten hatte und mit einem Feuerlöscher auf einen 24-jährigen Bewohner einschlagen wollte. Dies konnte der 24-Jährige verhindern, indem er dem Angreifer den Feuerlöscher entriss. Daraufhin begann der 25-Jährige, im Zimmer des Jüngeren zu randalieren. Die Polizisten konnten den Mann festnehmen. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Ravensburg

Zwei Unfälle innerhalb einer Stunde verursacht

Gleich zweimal kam ein 83-Jähriger am Mittwoch mit seinem Daimler innerhalb einer Stunde auf die linke Fahrspur und stieß mit dem Gegenverkehr zusammen. Zunächst schätzte der Senior gegen 15 Uhr die Fahrbahnbreite an einer Engstelle in der Tettnanger Straße nicht richtig ein und streifte mit seinem Außenspiegel den VW einer entgegenkommenden 22-Jährigen. Gegen 15.50 Uhr geriet der 83-Jährige ebenfalls in der Tettnanger Straße so weit auf die Gegenfahrspur, dass er dort mit einer 53-jährigen Ford-Lenkerin zusammenstieß. Bei beiden Unfällen entstand Gesamtschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Polizeibeamte beschlagnahmten den Führerschein des 83-Jährigen.

Horgenzell

Gegen Baum geprallt

Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der K 8038 zwischen Danketsweiler und Schachen. Ein 24-Jähriger kam mit seinem Mercedes auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, der verunfallte Wagen musste jedoch von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten war die K 8038 kurzzeitig voll gesperrt.

Weingarten

Fahrzeug aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr einen in der Friedhofstraße abgestellten VW Passat aufgebrochen. Über die entriegelte Beifahrertür gelangte der Unbekannte in das Fahrzeuginnere, brach das Handschuhfach auf und durchwühlte es. Er entwendete daraus mehrere persönliche Gegenstände im Wert von einigen hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 zu melden.

Ebersbach-Musbach

Jäger schießt versehentlich auf Pony

Zu einer folgenschweren Verwechslung kam es am Mittwoch kurz nach 23 Uhr in einem Waldstück bei Ebersbach. Ein 34-jähriger Jäger war auf der Jagd nach Wildschweinen und sichtete eine Horde im Wald. Die Schweine bewegten sich in Richtung Waldrand, wo der 34-Jährige sie mit einem Wärmebildgerät vermeintlich erneut sichtete. Er gab aus ca. 80 Metern Entfernung einen Schuss auf eines der Tiere ab. Erst als er das angeschossene Tier aufsuchte, erkannte er die Verwechslung: statt auf ein Wildschwein hatte er auf ein Islandpony geschossen und dieses schwer verletzt. Das Tier, das sich mit weiteren Ponys auf einer Weide am Waldrand befunden hatte, wurde sofort in eine Tierklinik gefahren und dort notoperiert. Gegen den 34-jährigen Jäger wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie der Missachtung seiner Sorgfaltspflichten nach dem Jagdschutzgesetz ermittelt.

Boms

Fahrzeuglenker streift Gartenmauer und haut ab

Wie jetzt erst angezeigt wurde, fuhr im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 14 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen eine Gartenmauer in der Frankenbuchstraße und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Altshausen unter 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Mann über Fuß gefahren - Polizei sucht Zeugen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Braugasse vor einem Bekleidungsgeschäft. Der Hund eines 45-Jährigen lief auf die Straße, sodass ein 59-Jähriger mit seinem Audi abbremsen musste. Hierüber gerieten die beiden Männer in Streit. Der 59-Jährige beendete das Gespräch und fuhr beim Losfahren über den Fuß des Jüngeren. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen und ging daraufhin mit einem Regenschirm auf den Audi-Fahrer los. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Spiegelstreifer

Zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch kurz nach 8 Uhr auf der L 2374 zwischen Neuravensburg und Achberg. Ein bislang unbekannter Lenker eines VW Transporters touchierte den Lkw einer entgegenkommenden 32-Jährigen, sodass am Außenspiegel Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des VW seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem VW Transporter, dessen obere Hälfte weiß lackiert war, nimmt das Polizeirevier Wangen unter 07522/984-0 entgegen.

Achberg

Mit Sommerreifen Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12 Uhr auf der A 96 Höhe Achberg. Der 60-jährige Lenker eines VW Passat befuhr die rechte Fahrspur in Richtung München und musste aufgrund eines vor ihm fahrenden Lkw abbremsen. Auf schneeglatter Fahrbahn kam der Passat ins Rutschen, prallte zunächst gegen das Heck des Lkw und im weiteren Verlauf gegen die Schutzplanke. Der VW, auf dem Sommerreifen montiert waren, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Leutkirch

Weiterfahrt untersagt

Ungereimtheiten stellten Beamte der Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der A 96 bei der Kontrolle eines ausländischen Fahrzeuggespanns fest, dessen Anhänger mit zwei Pkw beladen war. Der 52-jährige Lenker des Gespanns gab den Polizisten gegenüber zunächst an, der Transport diene privaten Zwecken. Bei einer Sichtung der mitgeführten Papiere stellte sich jedoch heraus, dass der 52-Jährige seit mehreren Monaten Fahrzeugtransporte mit gewerblichem Hintergrund durchgeführt hat. Da er weder die erforderlichen Kontrollblätter mitführte noch ein digitales Kontrollgerät verbaut hatte, musste der 52-Jährige eine Sicherheitsleistung hinterlegen und sein Gespann stehen lassen. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Aichstetten

Führerschein einbehalten

Bei der Kontrolle eines 26-jährigen ausländischen Sprinter-Lenkers am Dienstag gegen 20 Uhr stellten Beamte der Verkehrspolizei fest, dass diesem die Fahrerlaubnis in Deutschland aberkannt worden ist. Sein ausländischer Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

