PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Beim Einkaufen bestohlen

Den kompletten Inhalt eines Einkaufwagens samt Geldbörse einer 75-jährigen Frau im Gesamtwert von über 500 Euro hat ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Ravensburger Straße entwendet. Die Geschädigte hatte ihren Wagen nahezu voll mit Lebensmitteln, als ein Unbekannter in einem unbeobachteten Augenblick den Einkaufswagen samt dem darin befindlichen schwarzen Geldbeutel mit rund 400 Euro Bargeld und diversen Geldkarten entwendete. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in oder bei dem Einkaufsmarkt beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Ausgelöster Rauchmelder

In die Karlstraße der Friedrichshafener Altstadt musste die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagmittag ausrücken, nachdem dort gegen 12 Uhr der Rauchmelder in einer Wohnung ausgelöst hatte. Nachdem zunächst auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, kehrte kurz darauf die Bewohnerin zurück. Diese war in der Stadt gewesen und hatte Essen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen, weshalb es zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Friedrichshafen

Mit Drogen angetroffen

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 14-Jähriger zu verantworten, der am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr im Königsweg beim Strandbad von Beamten des Polizeireviers zusammen mit drei weiteren Kindern im Alter von 12 bis 13 Jahren angetroffen wurde. Bei der Überprüfung der Gruppe, die aus insgesamt drei Haushalten stammt, stellten die Polizisten bei dem 14-Jährigen eine geringe Menge Marihuana und entsprechende Konsumutensilien fest. Da er zudem auch noch falsche Personalien angegeben hatte, wird er nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen die aktuelle Corona-Verordnung und wegen falscher Namensangabe angezeigt.

Friedrichshafen

Autos beschädigt

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter an mehreren in der Ernst-Lehmann-Straße abgestellten Autos die Außenspiegel abgetreten. Bislang hat jedoch nur eine betroffene Frau Anzeige erstattet, die angab, dass mindestens zwei weitere Pkw beschädigt worden seien. Da diese nicht mehr vor Ort waren, werden die Eigentümer dieser Autos, etwaige weitere Geschädigte und Personen, die Verdächtiges in der Nacht beobachtet haben, gebeten, mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, Kontakt aufzunehmen.

Friedrichshafen

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis gefahren

Die Ausrede, seinen Führerschein nicht mitzuführen, nützte einem 59-jährigen Autofahrer nichts, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 02.10 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet angehalten und kontrolliert wurde. Wie die Beamten bei einer näheren Überprüfung feststellten, war dem Pkw-Lenker bereits Anfang des Jahres die Fahrerlaubnis von der Führerscheinbehörde entzogen worden. Der Mann hat sich deshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Tettnang

Autofahrerin gerät ins Schleudern

Unverletzt hat eine 21-jährige Autofahrerin in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 00.10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der K 7723 überstanden. An ihrem Pkw entstand jedoch Totalschaden von rund 10.000 Euro. Die junge Frau war mit ihrem Ford Fiesta von Meckenbeuren in Richtung Tettnang gefahren und auf der Brücke über die B 467 vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Pkw kam nach links von der Straße ab, prallte dort zunächst frontal gegen die Leitplanke und schleuderte dann zurück, bevor er nach der Kollision mit der rechten Schutzplanke zum Stehen kam. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

Tettnang

Nach Parkrempler davongefahren

Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 06.00 und 13.45 Uhr gegen das linke Fahrzeugheck eines auf dem Personalparkplatz des Krankenhauses in der Emil-Münch-Straße abgestellten Ford Mondeo geprallt und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/93710, entgegen.

Markdorf

Autofahrer droht Fahrverbot

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 23.30 Uhr bei einem 62-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Ittendorfer Straße kontrollierte. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der 0,66 Promille ergab, untersagten die Beamten dem Pkw-Lenker die Weiterfahrt. Der Mann hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Bermatingen

Alkoholisierter Autofahrer

Nicht mehr nüchtern war ein 58-jähriger Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Überlingen am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Ahausen anhielten und überprüften. Nach einem Alkoholtest, der über 1,2 Promille ergab, veranlassten die Polizisten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt des Mannes. Er hat sich nun strafrechtlich wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Überlingen

Gebäudefassade besprüht

Sachschaden von über 7.000 Euro hat ein unbekannter Täter verursacht, der von Montag auf Dienstag das Pflanzenhaus der Stadt Überlingen in der Bahnhofstraße in hellblauer Farbe großflächig besprühte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Bei Schleifarbeiten Rauchmelder ausgelöst

Rasch wieder abrücken konnte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagnachmittag, nachdem in einem Gebäude in der Wiestorstraße ein Brandmeldealarm ausgelöst worden war. Wie sich herausstellte, hatten Handwerker im Treppenhaus Schleifarbeiten durchgeführt und dabei den Rauchmelder nicht abgedeckt.

