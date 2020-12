Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fußgänger angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 73-jähriger Fußgänger am Dienstag um die Mittagszeit in der Karlstraße. Weil der Parkscheinautomat auf seiner Straßenseite nicht funktionierte, überquerte er die Straße. Als er hinter einem parkenden Taxi auf der anderen Straßenseite vorbeiging, fuhr der 34-jährige Fahrer des Taxis unvermittelt rückwärts und erfasste den Rentner. Dieser fiel zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Der Taxi-Fahrer gab dem 73-Jährigen lediglich eine Visitenkarte des Taxi-Unternehmens und sagte zu ihm, er solle in ein Krankenhaus gehen. Im Anschluss fuhr er davon und ließ den Rentner zurück. Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-Jährigen wegen Verdachts auf Verkehrsunfallflucht.

Bad Saulgau

Scheibe von Schule eingeschlagen

Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Montag bis Dienstag eine Glasscheibe einer ehemaligen Schule in der Schützenstraße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07581/482-0.

Pfullendorf

Auf Pkw aufgefahren

Eine 30-jährige Hyundai-Lenkerin war am Dienstag kurz nach 16 Uhr im Begriff, von der Stockacher Straße nach links in einen Hofraum abzubiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 21-Jähriger erkannte den stehenden Hyundai zu spät und fuhr auf. Beim Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Herbertingen

Von Fahrbahn abgekommen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 23 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger BMW-Lenker kam mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Betonpfeiler. Beim Zusammenstoß zog sich der nicht angeschnallte junge Mann leichte Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der BMW, auf den Sommerreifen montiert waren, musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr musste mit zwei Fahrzeugen und neun Mann ausrücken und das ca. 10 Meter lange Verbindungsstück der beiden Betonpfeiler kappen, um weitere Gefahren für den Verkehr auszuschließen.

Mengen

In Graben gefahren

Unverletzt blieb ein 25-Jähriger, nachdem er am Dienstag kurz nach 23 Uhr mit seinem BMW von der B 311 abkam und im Straßengraben landete. An seinem Wagen sowie an einem Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Meßkirch

Unter Drogen gefahren

Eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung stellten Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag kurz nach 19 Uhr bei einem 21-jährigen Audi-Lenker im Stadtgebiet fest. Ein Vortest verlief positiv auf THC, weshalb bei dem jungen Mann die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik veranlasst wurde. Die Polizisten untersagen die Weiterfahrt des Autofahrers, auf den nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zukommen.

Meßkirch

Zeugin beobachtet Verkehrsunfallflucht

Eine Zeugin konnte am Dienstag gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße beobachten, wie ein Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw streifte und anschließend davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell