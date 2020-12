Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Fehler beim Spurwechsel

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand am Dienstag kurz nach 17 Uhr in der Ulmer Straße, nachdem ein 23-jähriger BMW-Lenker beim Spurwechsel den Dacia einer 50-Jährigen übersehen hatte. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge unverletzt.

Ravensburg

Unfallverursacher gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 10.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße einen geparkten Kia. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Spurenlage zufolge streifte der Unbekannte den Kia beim Ein- oder Ausparken an der Fahrertür. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Auf Mauer gerutscht

Abgeschleppt werden musste der Pkw einer 18-Jährigen am Dienstag gegen 23 Uhr, nachdem diese in der Boserstraße auf schneeglatter Fahrbahn gegen eine Mauer gerutscht war. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Alle drei Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt.

Weingarten

Unter Drogeneinfluss gefahren

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet bei der Kontrolle eines 37 Jahre alten Hyundai-Fahrers fest. Ein Schnelltest verlief positiv auf THC, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Im Fahrzeug des 37-Jährigen konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Ihn erwarten nun neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen untersagt.

Aulendorf

Natursteinmauer angefahren

Ein bislang unbekannter Lenker eines größeren Fahrzeugs streifte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Natursteinmauer in der Josef-Rieck-Straße und schleifte mehrere Steinbrocken mit. Auf der Fahrt in Richtung Schussenrieder Straße verlor das Fahrzeug, bei dem es sich der Spurenlage zufolge um einen Lkw handeln könnte, die Steine nach und nach. Zwei Pkw-Lenker erkannten die Steine am Dienstagmorgen in der Dunkelheit nicht und kollidierten damit, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter 07584/92170.

Baindt

In Schlangenlinien unterwegs

Ein langsam und in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug wurde der Polizei am Dienstag gegen 21.15 Uhr auf der Thomas-Dachser-Straße in Fahrtrichtung B 30 gemeldet. Kurz nach dem Auffahren auf die B 30 kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stecken. Bei der Unfallaufnahme staunten die Polizeibeamten nicht schlecht: Ein Alkoholtest bei dem 37-jährigen Fahrer des Nissan ergab weit über 3 Promille. Da sich der Mann bei dem Unfall leicht verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Dort wurden bei ihm zudem zwei Blutproben veranlasst. Der Nissan, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden ist, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Wangen

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag um die Mittagszeit ein 64-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in einem Teilort von Wangen. Der Mann war damit beschäftigt, eine neu erstellte Maschinenhalle von außen zu verkleiden. Hierzu befand er sich in einem Arbeitskorb, der an einem Teleskoplader angebracht war, in gut drei Metern Höhe. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 64-Jährige aus dem Korb und fiel auf den gefrorenen Boden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen.

Isny

Lkw gesucht

Zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr kam es am Dienstag kurz nach 18 Uhr auf der L 265. Der 56-jährige Fahrer eines mit einem Wohnmobil beladenen Lkw war in Richtung Isny unterwegs. Kurz vor Unterried kam ihm ein weißer Lkw entgegen, der ihn streifte und sowohl am Lkw des 56-Jährigen als auch an dem geladenen Wohnmobil Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursachte. Nach dem Unfall fuhr der unbekannte Lenker des weißen Lkw einfach weiter. Das Polizeirevier Wangen erbittet Hinweise zu dem bis 7,5 Tonnen schweren, weißen Lkw ohne Aufschrift unter 07522/9840.

Isny

Mit gut 1,5 Promille am Steuer

Ein verunfalltes Fahrzeug wurde der Polizei am Dienstag kurz nach 23 Uhr auf der L 265 bei Ried gemeldet. Die Beamten fanden den BMW verlassen im Graben vor, zur Hälfte in die Fahrbahn ragend. Kurz darauf kam ein 24-Jähriger mit seiner Frau und seinem Bruder zur Unfallstelle und wollte den Polizisten vorgaukeln, dass die Frau den Unfall verursacht hatte. Anhand der Aussage eines Zeugen, der den Fahrer genau beschreiben konnte, wurde jedoch der 24-Jährige zweifelsfrei als Unfallverursacher ermittelt. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab über 1,5 Promille, weshalb er die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Die Höhe des Sachschadens am BMW kann noch nicht beziffert werden.

Wolfegg

Maschinenbrand

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand am frühen Mittwochmorgen beim Brand in einer Firma im Industriegebiet. Eine Sägemaschine hatte aus noch unbekannten Gründen Feuer gefangen. Da die Löschversuche eines Arbeiters nicht erfolgreich waren, musste die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 20 Mann anrücken, um die brennende Maschine zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Leutkirch

Unfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Kißlegg zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 8 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau ereignet hat. Ein 20-jähriger Fahrzeuglenker befand sich auf Höhe des Parkplatzes Winterberg mit seinem Wagen auf der Überholspur, um einen Lkw zu überholen. Als sich der 20-Jährige etwa auf Höhe des Lkw befand, scherte plötzlich der Fahrer eines schwarzen BMW Kombi vor ihm auf die linke Spur ein, um ebenfalls den Lkw zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden, musste der junge Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, der junge Mann blieb unverletzt. Der bislang unbekannte Lenker des schwarzen BMW setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Hinweise zu dem BMW, der Angaben des 20-Jährigen zufolge ein RV-Kennzeichen hatte, nimmt die Verkehrspolizei Kißlegg unter 07563/9099-0 entgegen.

Bad Wurzach

Vorfahrt missachtet

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen eines Schülertransports bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 6.30 Uhr. Der 73-jährige Fahrer des VW Caddy, der mit drei Schülern besetzt war, übersah beim Einfahren aus der Alten Straße in die B 465 einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

