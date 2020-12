Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau randaliert in Klinik

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hat sich eine 41-Jährige zu verantworten, die am späten Montagabend in Gewahrsam genommen werden musste. Die psychisch auffällige Frau hatte zuvor in einer Fachklinik, in der sie sich unberechtigt aufhielt, randaliert und trotz Aufforderung des Klinikpersonals das Krankenhaus nicht verlassen. Nachdem eine hinzugezogene Polizeistreife der 41-Jährigen einen Platzverweis erteilt und sie bis zur Straße begleitet hatte, kehrte diese wenig später wieder zurück. Als die Beamten daraufhin einen erneuten Platzverweis erteilten, attackierte die Frau die Polizisten mit erhobenen Fäusten. Schließlich mussten diese die 41-Jährige, die lautstark die Beamten beleidigte, fesseln. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie in der Fachklinik aufgenommen.

Friedrichshafen - Fischbach

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Wie jetzt erst angezeigt wurde, beging mutmaßlich ein Lkw-Lenker in den letzten beiden Wochen eine Verkehrsunfallflucht beim Grenzhof. Der Unbekannte war offensichtlich beim Wenden in der dortigen Sackgasse gegen einen Betonpfeiler sowie gegen einen Zaun samt Tor geprallt, wodurch ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Verkehrsunfallflucht

Vor einer Tiefgarageneinfahrt in der Schubertstraße beschädigte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein unbekannter Fahrzeuglenker einen dort abgestellten VW Golf und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Frickingen

Mangelhafte Ladungssicherung

Durch unsachgemäße Ladungssicherung verursachte ein 62-jähriger Lkw-Lenker am Montag gegen 08.30 Uhr auf der L 200 einen Verkehrsunfall mit mindestens 15.000 Euro Fremdschaden. Der Mann befuhr die Landesstraße in Fahrtrichtung Altheim, als die geladenen Teilelemente eines Dachgiebels, die offensichtlich unzureichend gesichert waren, plötzlich nach links kippten und gegen den Lkw eines entgegenkommenden 59-Jährigen stießen. Verletzt wurde niemand.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall mit Müllwagen

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro ist am Montagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Azenweiler entstanden. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Deggenhausertal unterwegs und überschätzte auf Höhe eines stehenden Mülllasters die Restfahrbahnbreite. In der Folge kam es zum Streifvorgang, bei dem niemand verletzt wurde.

Salem

Autofahrt nach Drogenkonsum

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 18 Uhr nahe des Bahnhofs, stellten Polizeibeamte einen 24-jährigen VW-Fahrer fest, bei dem sie deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum wahrnahmen. Nach einem Test, der positiv auf THC und Amphetamin reagierte, veranlassten die Polizisten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Dem jungen Mann, den nun ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld erwarten, wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Überlingen

Parkplatzrempler

Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte am Montag gegen 11.00 Uhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz nach der Abfahrt Nußdorf in Fahrtrichtung Überlingen. Als er beim Ausparken mit seinem Sattelzug zurücksetzte, übersah er einen hinter ihm geparkten Sprinter und prallte gegen dessen Front.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Julia Steppacher

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell