Einen Leichtverletzten sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr in der Schmeier Straße. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker wollte vom Franziskanerweg in die Schmeier Straße einfahren und übersah dabei den stadtauswärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Wagen eines 43-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde der 57-jährige Beifahrer im Fahrzeug des Jüngeren leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Klinikum. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Laufe der vergangenen Woche erhielt eine 56-jährige Frau eine "letzte außergerichtliche Mahnung" in Höhe von knapp 300 Euro für einen angeblich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag mit einer Gewinnspiel- bzw. Lottogesellschaft. Verbunden war die Mahnung mit der Aufforderung, die ausstehende Forderung auf eine Bankverbindung in Polen zu überweisen. Da die Empfängerin noch nie bei derartigen Gewinnspielen mitgemacht hatte, wandte sie sich an die Polizei. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, handelt es sich bei der ungerechtfertigten Geldforderung mutmaßlich um einen Betrugsversuch. Das angebliche Inkasso-Unternehmen ist an der genannten Adresse in Frankfurt nicht existent.

Gestern Vormittag erhielt ein 75-jähriger Mann den Anruf einer unbekannten Frau, die ihm einen angeblichen Gewinn in Höhe von 37.000 Euro mitteilte. Um das Geld zu erhalten, müsse er lediglich Wertkarten eines Online-Händlers im Gesamtwert von 700 Euro kaufen, um damit Notar- und sonstige Gebühren vorab zu begleichen. Nachdem der Senior sich bereits auf den Weg gemacht hatte, um derartige Guthabenkarten zu kaufen, dürfte es nur dem glücklichen Umstand, dass das aufgesuchte Geschäft keine derartigen Karten führt, zu verdanken sein, dass kein finanzieller Schaden entstand. Denn vor einem weiteren Versuch, die Karten anderswo zu erwerben, vertraute sich der 75-Jährige einer Bekannten an, welche schließlich die Polizei informierte. Die Beamten ermitteln nun wegen eines versuchten Betrugs. Derartige oder ähnlich gelagerte Betrugsversuche, bei denen entweder unberechtigte Forderungen gestellt oder auch Gewinne versprochen und mit der vorherigen Zahlung von "Gebühren" verknüpft werden, kommen leider immer häufiger vor. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor derartigen Maschen schützen und somit finanziellen Schaden vermeiden kann. Auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de finden sich entsprechende Hinweise. Auskunft gibt auch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Ravensburg in Sigmaringen unter Tel. 07571/104-303 bzw. Mail ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in der Reiserstraße ereignet hat. Ein 70-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Reiserweg vom Einkaufszentrum kommend in Richtung Beizkofer Straße. Möglicherweise aufgrund eines akuten medizinischen Problems kam er mit seinem Wagen nach links, streifte zunächst einen am dortigen Fahrbahnrand geparkten Pkw und prallte im Anschluss gegen ein dahinter ebenfalls abgestelltes Fahrzeug. Der 70-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine 33-Jährige, die am Montagnachmittag mit ihrem Pkw zu einem Vernehmungstermin beim Polizeiposten Pfullendorf fuhr. Die Beamten stellten bei der Frau entsprechende Auffälligkeiten fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Die 33-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Eine Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.

