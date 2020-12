Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Pressemeldung von gestern (Auto rutscht bei Schneeglätte gegen geparktes Fahrzeug)

Sigmaringen

Bei der Berichterstattung zu der genannten Meldung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Unfall ereignete sich nicht wie berichtet in der Hohenstauffenstraße, sondern in der Hohenneuffenstraße. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Unsere - falsche - Ursprungsmeldung:

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 41-jähriger BMW-Fahrer, der am Montagmorgen gegen 6 Uhr gegen einen in der Hohenstauffenstraße geparkten Ford fuhr. Als ihm an der Kreuzung zur Bussenstraße ein Auto entgegenkam wollte er möglichst weit nach rechts fahren, kam dabei aufgrund Schneeglätte ins Rutschen und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand stehenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

