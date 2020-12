Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Feuerwehr nach Brandalarm ausgerückt

Zu einem Mobelgeschäft in der Ailinger Straße musste die Freiwillige Feuerwehr am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr ausrücken. Dort hatte die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Nachdem sich dieser zeitig als Defekt der Anlage entpuppte, konnten die Wehrleute schnell wieder abrücken.

Kressbronn

Schneepflug gestreift

Einen entgegenkommenden Schneepflug gestreift hat in der Sonntagnacht gegen 21 Uhr der unbekannte Lenker eines weißen Kleinlastwagens auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Landesgrenze zu Bayern. Der Kleinlaster, der in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, traf das Schneeräumfahrzeug im Bereich des Pflugs. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Personen, die Hinweise auf den Fahrer oder zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Schaden von etwa 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B 467 in Reutenen, als ein Volvo-Fahrer beim Einfahren in die Bundesstraße einem anderen Pkw-Lenker die Vorfahrt nahm. Der 78 Jahre alte Mann hatte von der Lindauer Straße kommend nach rechts in Richtung Ravensburg in die Bundesstraße einbiegen wollen und hierbei den VW, der aus Richtung Kressbronn kam, übersehen. Dessen 26-jähriger Lenker sowie die der Volvo-Fahrer blieben bei der Kollision unverletzt.

Tettnang

Rauchender Ofen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein im Ofen vergessener Gänsebraten hat am Sonntagmittag kurz nach 11 Uhr in Feurenmoos die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Anwohner bemerkte starken Rauch aus einer Wohnung und verständigte, nachdem die Bewohner die Wohnungstüre nicht öffneten, den Notruf. Die anrückende Feuerwehr machte die Quelle des Rauches schnell aus. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Nach kräftigem Durchlüften konnten die Wehrleute wieder abrücken.

Tettnang

Zeugin nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Samstagmittag gegen 18.30 Uhr in der Wangener Straße auf Höhe des Wohngebietes "Frohe Aussicht" zwei Pkw seitlich gestreift haben, sucht die Polizei noch Zeugen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam ein 18-jähriger Opelfahrer auf seinem Weg nach Missenhardt auf die Gegenspur und touchierte dort einen Skoda Fabia. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß eher geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Fahrer eines Pkw, der zur Unfallzeit hinter dem Skoda in Richtung Tettnang unterwegs war, wird gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen die Heckscheibe eines im Gallusweg in Liebenau geparkten Pkw eingeschlagen. In der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 12.30 Uhr verursachte der Täter damit einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen eingeleitet, Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Kressbronn

Totalschaden nach Unfall

Totalschaden an seinem Pkw hat ein Autofahrer verursacht, der am späten Samstagabend gegen 21 Uhr auf Höhe von Krummensteg von der Bundesstraße 31 abkam und einen Wildzaun umfuhr. Der 57 Jahre alte Mann war zunächst eine etwa zwei Meter Höhe Böschung hinabgefahren und kam erst nach Überfahren des Zauns zum Stehen. Der nicht mehr fahrbereite Skoda musste aus dem Feld geschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Markdorf

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen in der Spiegelbergstraße geparkten Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und dabei nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet hat, ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen Sachbeschädigung. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551 / 8040 zu melden.

Sipplingen

Flucht nach Verkehrsunfall

Etwa 4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer, als er im Zeitraum von Freitag 19.00 Uhr bis Samstag ca. 13.30 Uhr einen in der Seestraße abgestellten Ford an der Fahrertür touchierte und anschließend flüchtete. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter 07551/8040 zu melden.

Frickingen

Mehrere Anzeigen nach Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und etwa 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 26-Jähriger in der Lippertsreuter Straße verursachte. Der junge Mann kam mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich des Kreisverkehrs mit einem Passat von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden Fahrer und dessen 23 und 34 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung des 26-Jährigen fest, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Da bei ihm eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,5 Promille ergab, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Er muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der 34-jährige Beifahrer, der Halter des Fahrzeugs ist wurde ebenfalls angezeigt. Dieser hatte sein Fahrzeug nicht versichert und die Fahrt zugelassen. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

