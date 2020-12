Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Polizeibeamte gebissen

Wegen einer Ruhestörung wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg am Samstag gegen 21 Uhr in eine Wohnung in der Südstadt gerufen. Die 37-jährige Bewohnerin beleidigte die Beamten unmittelbar beim Öffnen der Wohnungstür. Bei der Erhebung ihrer Personalien leistete die Frau Widerstand und biss zwei Polizisten, die als Verstärkung hinzugekommen waren. Beide Beamten wurden leicht verletzt. Die 37-Jährige wurde aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Spezialklinik aufgenommen. Sie muss sich nun unter anderem wegen Verdachts der Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Eine weitere in der Wohnung anwesende männliche Person hatte den Polizeieinsatz mit seinem Smartphone gefilmt. Dieses wurde von den Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft als Beweismittel beschlagnahmt.

Ravensburg

Betrunken auf Betonblock geprallt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr ein 39-jähriger Toyota-Fahrer bei einem Verkehrsunfall. Der Mann kam mit seinem Wagen alleinbeteiligt von der Friedrichshafener Straße ab und prallte gegen massive Betonblöcke. Hierdurch entstand am Toyota, der abgeschleppt werden musste, Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut zwei Promille, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann hat sich nun wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.

Weingarten

Männer gehen aufeinander los

Die Hintergründe eines Streits, der sich am Samstag gegen 17 Uhr in der Siemensstraße zugetragen hat, sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein 43-Jähriger sprühte zunächst einem 42-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Dieser wehrte sich mit einem Faustschlag gegen seinen Kontrahenten. Beide Männer mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Duo muss sich nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Weingarten

Audi gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag gegen 21 Uhr einen grauen Audi entwendet. Der Besitzer des Wagens hatte diesen verschlossen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Franz-Beer-Straße abgestellt. Nach seinem Einkauf stellte der Eigentümer das Fehlen des Fahrzeugs fest. Hinweise zum Verbleib des grauen Audi A4 nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Spiegel gestreift und weitergefahren

Nach dem Fahrer eines weißen Nissan Qashqai sucht die Polizei, der am Samstag gegen 20 Uhr nach einem Unfall einfach weitergefahren war. In der Ravensburger Straße in Berg kam der Lenker des Nissan auf Höhe der Großtobler Straße zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Renault, an welchem Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Unfallverursacher sucht das Weite

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag in Hatzenweiler ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker streifte einen geparkten Opel Corsa und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Beim Unfallverursacher dürfte es sich der Spurenlage zufolge um den Lenker eines Klein-Lkw oder Transporters handeln. Hinweise erbittet das Polizeirevier Wangen unter 07522/9840.

Wangen

Beschädigter Audi gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Parkrempler, der sich bereits am Freitag gegen 12.45 Uhr im Auwiesenweg auf dem dortigen Parkplatz P2 ereignet hat. Der 19-jährige Lenker eines Fiat Punto touchierte beim Ausparken einen weißen Audi, der ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt war. Der junge Mann fuhr zunächst weiter und meldete den Unfall erst später der Polizei. Beamte des Polizeireviers Wangen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten den Lenker des weißen Audi, der am linken Heck beschädigt sein müsste, sich unter 07522/9840 zu melden.

Isny

Mit knapp 1,5 Promille am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Polizeibeamten am Sonntag gegen 16.15 Uhr bei der Kontrolle eines Audi-Fahrers im Stadtgebiet entgegen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 60-Jährigen einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der 60-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Isny

Adventskranz entfacht Wohnungsbrand

Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro entstand bei einem Wohnungsbrand am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr in der Altstadt. Die Bewohner im Alter von 24 und 29 Jahren hatten vor Verlassen ihrer Wohnung vergessen, die Kerzen am Adventskranz zu löschen. Die Flammen setzten den Couchtisch und weiteres Mobiliar in Brand. Bei ihrer Rückkehr versuchte der 29-jährige Bewohner, den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zu bekämpfen. Erst der Freiwilligen Feuerwehr gelang es jedoch, die mannshohen Flammen zu löschen. Sowohl die 24-Jährige als auch der 29-jährige Wohnungsmieter mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Weitere Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert, die Bewohner konnten jedoch schnell wieder in ihre Wohnungen zurück. Das junge Paar musste sich jedoch vorübergehend eine andere Bleibe suchen, da ihre Wohnung durch den Brand und die Löscharbeiten derzeit unbewohnbar ist. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Bad Wurzach

Verkehrszeichen umgefahren

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat das Polizeirevier Leutkirch gegen einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker aufgenommen. Der Unbekannte kam am Sonntagabend auf schneeglatter Fahrbahn auf Höhe des Kreisverkehrs auf der L 314, Höhe Leprosenhaus, mit seinem Wagen von der Straße ab und beschädigte den Richtungswegweiser auf der Verkehrsinsel. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 entgegen.

Bad Wurzach

Biber verursacht Verkehrshindernis

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B 465 zwischen Bad Wurzach und Unterschwarzach. Ein 43-Jähriger prallte mit seinem Mercedes gegen einen Baum, der in die Straße ragte. Er hatte den Baumstamm eigenen Angaben zufolge wegen des dichten Nebels erst im letzten Moment erkannt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach musste ausrücken, um das Hindernis zu beseitigen. Der Urheber des umgestürzten Baumes war bereits geflohen - der Spurenlage zufolge handelte es sich um einen Biber.

Aichstetten

Radfahrerin übersehen

Glück im Unglück hatte eine 15-jähriger Pedelec-Fahrer am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Hochstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bog aus der Anna-Thamm-Straße in die Hochstraße ein und übersah den jungen Radler, der in Richtung Leutkirch unterwegs war. Trotz des Zusammenstoßes konnte der Jugendliche einen Sturz vermeiden, an seinem Pedelec entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher hielt nach dem Unfall zwar kurz an und sprach kurz mit dem 15-Jährigen, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Der junge Radfahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, konnte sich das Kennzeichen merken und die Polizei verständigen. Die Beamten ermitteln nun wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

