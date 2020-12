Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall durch Spiegelstreifer

TettnangTettnang (ots)

Zu einem Unfall in der Wangener Straße kam es am Samstag um 18.30 Uhr in Tettnang. Durch einen Opel Fahrer wurde offensichtlich das Rechtsfahrgebot missachtet und es kam zum Zusammenstoß im Bereich der jeweiligen linken Seitenspiegel mit einem entgegenkommenden Skoda-Fahrer. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.- Euro. Als Zeuge wird nun ein Autofahrer, welcher hinter dem Skoda Fahrer fuhr, gesucht. Er dürfte den Unfall beobachtet haben. Hinweise können an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 gegeben werden.

