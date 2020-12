Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Leutkirch / A 96

Zeugen zu Unfall gesucht

Zeugen sucht der Verkehrsdienst Kißlegg zu einem Unfall am frühen Samstagabend etwa gegen 18.00 Uhr auf der A 96 an der Behelfsausfahrt Gebrazhofen in Fahrtrichtung Memmingen. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker übersieht beim Ausscheren zu einem Überholvorgang eines Lkws den auf der linken Fahrspur von hinten nahenden Pkw BMW. Dieser muss, um einen Unfall zu verhindern, sehr stark abbremsen und kommt hierdurch auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Im Anschluss kommt er rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Am BMW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000.- Euro. Hinweise zu dem unbekannten Lkw und dem überholenden Pkw werden beim Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 erbeten.

Leutkirch

Betrunken zum Tanken gefahren

Am Sonntagmorgen gegen 00.18 Uhr wurde eine Streife des PRev Leutkirch während der Aufnahme eines anderweitigen Falls an einer Tankstelle in "Auf der Heid" in Leutkirch auf eine Audi A6 aufmerksam, welcher gerade zum Tanken heranfuhr. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle des slowakischen Fahrzeugführers wurde durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab umgerechnet einen Wert von 1,46 Promille. Daraufhin wurden durch die kontrollierenden Beamten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins durch die Staatsanwaltschaft sowie die Untersagung der Weiterfahrt angeordnet. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300.- Euro erhoben.

Wangen im Allgäu

Parkrempler durch unbekannten Unfallverursacher

Am Samstag, in der Zeit von 10.30 Uhr und 12.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz vor der Bahnhofstraße 5 in Wangen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein VW Golf an der linken hinteren Seite angefahren wurde. Hierbei entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der unbekannte Pkw-Lenker davon. Zeugen, welche entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522/ 984-0 zu melden.

