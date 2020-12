Polizeipräsidium Ravensburg

Überlingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein 25-jähriger Ford-Lenker am Samstag gegen 02:20 Uhr auf der B31n bei Aufkirch. Trotz winterlicher Straßenverhältnisse war er mit seinem PKW mit teilweise abgefahrenen Sommerreifen unterwegs und rutschte in der Kurve der Auffahrt zur B 31 n geradeaus. Hierbei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW-Lenker. An beiden Fahrzeugen löste der Airbag aus, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 7000 bzw. 9000 Euro.

Frickingen - Trunkenheit im Verkehr

Alleinbeteiligt hat ein 20-jähriger VW-Lenker in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:00 Uhr einen Unfall auf der L200 bei Frickingen verursacht. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er infolge seiner Alkoholisierung über die Gegenfahrbahn ins linksseitige Bankett und überfuhr hierbei einen Leitpfosten. Am Pkw entstand hierbei wirtschaftlicher Totaltschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Ein durchgeführter Alkotest ergab ein Ergebnis von umgerechnet über 2 Promille. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Salem - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von geschätzten 23.000 Euro kam es am Freitag gegen 17:30 Uhr auf der L205 auf Höhe Mittelstenweiler. Hierbei übersah die Unfallverursacherin eine von rechts kommende vorfahrtsberechtige PKW-Lenkerin, woraufhin es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die Unfallbeteiligten wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, wurden zur Abklärung aber sicherheitshalber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen - Verkehrsunfall

Zu viel Gas hat ein 85-jähriger PKW-Lenker beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Ailinger Straße gegeben. Er fuhr beim Ausfahren gegen einen geparkten PKW, welcher wiederum gegen einen daneben geparkten PKW geschoben wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro

Tettnang - Verkehrsunfall

Übersehen hat eine 36-jährige PKW-Lenkerin am Freitag gegen 22:30 Uhr in Tettnang in der Ravensburger Straße einen am Straßenrand geparkten PKW. Sie traf mit der rechten Front auf das Heck hinten links des parkenden Fahrzeugs. Hierbei wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin auf das Dach gedreht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro.

