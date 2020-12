Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Wangen - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.12.2020 gegen 19:40 Uhr in der Leutkircher Straße in Wangen. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in Richtung Wangen und überholte trotz Gegenverkehr einen ebenfalls noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. In der Folge kam es aufgrund der Vollbremsung des ersten entgegenkommenden PKW zum Auffahrunfall zwischen den beiden nachfolgenden Fahrzeugen des vollbremsenden PKWs.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 984-0 erbeten.

Leutkirch - Verkehrsunfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein Unfallverursacher am 04.12.2020 Uhr zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr in der Lorenz-Hengler-Straße in Leutkirch. Vermutlich bei der Vorbeifahrt streifte er einen geparkten blauen Skoda Octavia, so dass dieser im Bereich der Heckschürze massiv zerkratzt wurde.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 erbeten.

