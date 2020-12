Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau - Einbrüche in Schrebergartensiedlung

Zu zwei Einbrüchen in Gartenhäuser kam es im Verlauf der vergangenen Woche in einer Schrebergartensiedlung im Glockeneichweg. In beiden bekannten Fällen drangen die Täter durch ein Fenster in die Gartenhäuser ein. Die Tatzeit kann in einem Fall auf den Zeitraum zwischen 3.12.2020 12:30 Uhr und 04.12.2020 12:30 Uhr eingeschränkt werden, im zweiten Fall zwischen Mittwoch 02.12.2020 und 04.12.2020 16:44 Uhr. Nach aktuellem Sachstand wurde in beiden Fällen kein Diebesgut erbeutet, es entstand jedoch Sachschaden. Besitzer anderer Schrebergärten im Bereich der Tatörtlichkeit werden gebeten ihre Gartenhütten auf Einbruchspuren zu überprüfen.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 4820 erbeten.

Tafertsweiler - Trunkenheit im Verkehr

Einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte ein 44-jähriger Mitsubishi-Lenker auf der L280. Mit umgerechnet über 1,5 Promille lenkte er seinen PKW gegen den Bordstein, so dass der PKW so stark beschädigt wurde, das er nicht mehr weiterfahren konnte. Zudem wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und in seinem PKW eine Anscheinswaffe mitführte. Der PKW musste abgeschleppt werden. Auf den Tatverdächtigen kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Sigmaringen/Schwenningen - Unfallfluchten

Zu einer Unfallflucht kam es im Zeitraum 03.12.2020 17:30 Uhr und 04.12.2020 07:30 Uhr in Sigmaringen in der Vorstadt 2. Hierbei wurde vermutlich durch einen Mercedes-Benz eine Gartenmauer beschädigt.

Ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein PKW-Lenker, der am 04.12.2020 gegen 10:00 Uhr in der Alten Pfarrstraße in Schwenningen einen PKW streifte.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 1040 zu melden.

