PP Ravensburg: Maldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Diebstahl aus Neubau

Werkstattzubehör und Arbeitsgeräte hat ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Neubau der Krankenhauserweiterung in der Hohenzollernstraße entwendet. In einem der Stockwerke hebelte er zunächst eine Metallkiste auf und entnahm einen Kreuzlinienlaser der Marke Bosch sowie eine Schweißledermaske. Des Weiteren schraubte er einen Schraubstock der Marke Heuer-Front ab und nahm diesen mit. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Alkoholika entwendet - Anzeige

Mehrere Flaschen Alkoholika hat ein 31-Jähriger am Donnerstagabend in einem Lebensmitteldescounter in der Straße "In den Burgwiesen" gestohlen und anschließend auf der Flucht zurückgelassen. Der Mann hatte den Einkaufsmarkt verlassen, ohne die Flaschen, die er in seinen Rucksack gesteckt hatte, zu bezahlen. Als Angestellte ihn daraufhin ansprachen, ließ der Tatverdächtige den Rucksack fallen und flüchtete. Der 31-jährige Mann konnte von der Polizei zwar nicht mehr angetroffen, jedoch aufgrund der Bilder der Videoüberwachung identifiziert werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

Mengen

Überholenden Pkw übersehen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der L 286 bei Habsthal ereignete. Eine 29-jährige Renault-Fahrerin fuhr von der Bernweilerstraße nach rechts auf die L 286 in Richtung Ostrach auf. Dabei übersah sie den 54-jährigen Ford-Fahrer, der aus Ostrach kommend in Richtung Krauchenwies unterwegs war und einen Lkw überholte. Durch die Kollision wurde der Ford gegen den Lastwagen geschoben und anschließend in die Leitplanke geschleudert. Während am Wagen der Unfallverursacherin etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Ford auf 4.000 Euro beziffert. Jeweils etwa 1.000 Euro Schaden entstand an Lkw und Leitplanke.

Herbertingen

Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 60-jähriger Autofahrer rechnen, der am Donnerstagvormittag auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen unterwegs war und von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass die am VW Golf angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen sind und der Fahrer darüber hinaus keinen Führerschein besitzt. Der Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizisten behielten die Kennzeichen ein und untersagten die Weiterfahrt.

Herbertingen

Rollerfahrer zeigt in der Kontrolle Staplerschein vor

Lediglich einen Fahrausweis für Gabelstapler konnte ein 49-jähriger Rollerfahrer vorzeigen, der am frühen Freitagmorgen in der Herbertinger Straße von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Da es sich bei seinem Gefährt, das sich als etwa 50 km/h schnelles Kleinkraftrad herausstellte, um ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug handelt, muss er sich nun strafrechtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

