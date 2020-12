PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

An Ampel aufgefahren

Schaden von 7.000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag, als eine Autofahrerin an einer Ampelanlage in der Charlottenstraße auf einen vorrausfahrenden Pkw auffuhr. Die 30-Jährige reagierte zu spät, als der Fahrer des vorrausfahrenden Skoda an der Kreuzung mit der Charlottenstraße bremste. Sie sowie der gleichaltrige Skoda-Fahrer blieben unverletzt.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Straße "Pfannenstiehl" in die Jahnstraße sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 20 Jahre alter Autofahrer wollte vom Pfannenstiehl nach rechts in die Jahnstraße abbiegen und nahm dabei einem 30-jährigen Renault-Fahrer die Vorfahrt. Am Renault und dem BMW des Verursachers entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Weingarten

Radfahrer fährt Pkw auf

Ein jugendlicher Radfahrer hat sich am Donnerstagmorgen leicht verletzt, als er in der Ochsengasse auf einen vorrausfahrenden VW aufgefahren ist. Der 14-Jährige erkannte zu spät, dass der vorausfahrende VW-Fahrer an der Einmündung in die Vogteistraße bis zum Stillstand abbremsen musste und pralle deshalb auf den Pkw seines Vordermannes. Der Jugendliche stürzte und schlug sich dabei mehrere Zähne aus. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Im Espenweg wurde in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein geparkter Wagen angefahren. Der Verursacher meldete den Schaden nicht und suchte das Weite. An dem Mazda, der in einer Parkbucht stand, verursachte der Flüchtige einen Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/ 2013.

Amtzell

Alkoholisiert am Steuer

Unter Alkoholeinfluss stand ein Autofahrer, den eine Polizeistreife in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 00.20 Uhr auf der B 32 im Bereich Geiselharz kontrollierte. Der 27 Jahre alte Ford-Fahrer roch deutlich nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Dies bedeutete für den Fahrer das Ende seiner Fahrt und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Eine Strafanzeige folgt.

Horgenzell

Alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat das Polizeirevier Ravensburg bei Kontrollen in der "Alte Poststraße" in der Nacht zum Freitag erwischt. Der Atemalkoholtest eines 32-jährigen Audi-Fahrers, den die Beamten gegen 23 Uhr kontrollierten, ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zwei Stunden später hielten die Beamten einen weiteren Audi an, dessen 38 Jahre alter Fahrer mit annähernd gleichen Atemalkoholwert unterwegs war. Für beide Fahrer bedeutete dies das Ende der Fahrt. Sie mussten die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihr Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Bad Waldsee

Nach Ruhestörung in Gewahrsam

In der Gewahrsamszelle endete die Nacht für einen Mann aus dem Dachsweg, der die Ruhe durch anhaltend laute Musik störte. Insgesamt drei Mal musste eine Polizeistreife wegen der sehr lauten Musik aus der Wohnung des stark alkoholisierten 62-Jährigen anfahren. Da er sich zudem sehr aggressiv zeigte und die Einsatzkräfte fortwährend beleidigte, nahmen die Beamten den Mann bis zum Folgetag in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu.

Leutkirch

Platzwunde nach Angriff

Mit einer Kopfplatzwunde hat der Rettungsdienst am späten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr einen 23-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann war zuvor von einem 36-Jährigen aufgesucht worden, der ihm während einer anschließenden Auseinandersetzung einen Faustschlag versetzte. Hintergrund des Streits sollen Unstimmigkeiten bei einem Fahrzeugverkauf sein. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Körperverletzung.

Isny

Autofahrerin übersieht Radler

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr ist eine Autofahrerin im Achener Weg mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Zweiradlenker stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin wollte von der Straße "Am Bühlberg" in den Achener Weg einbiegen, als sie den 48 Jahre alten Radler, der auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war, übersah. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

