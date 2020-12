Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr beim Kreisverkehr im Seewald. Ein 59-jähriger Pkw-Lenker wollte aus Richtung Lochbrücke kommend in den Kreisverkehr einfahren und prallte dabei in den Wagen eines aus Richtung Ravensburger Straße kommenden und bereits im Kreisel befindlichen 58-Jährigen. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand. Nachdem die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen der Kollision, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Hochstraße. Ein 27-jähriger Autofahrer wollte vom Fallenbrunnen kommend nach rechts in die Hochstraße einbiegen und übersah dabei den auf dem Fuß- und Radweg fahrenden und vorfahrtsberechtigten Zweiradlenker. Durch die folgende Kollision stürzte der 59-Jährige und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.200 Euro.

Langenargen

Mit Betäubungsmitteln erwischt

Im Rahmen einer Coronakontrolle überprüfte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine Dreiergruppe Heranwachsender im Schlosspark. Dabei stieg den Beamten marihuanatypischer Geruch in die Nase. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Durchsuchung fanden die Polizisten bei zwei 19-Jährigen jeweils Kleinmengen von Marihuana sowie entsprechende Konsumutensilien auf. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, die beiden jungen Männer gelangen zur Anzeige.

Meckenbeuren

Von Radfahrer mit Messer bedroht

Von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer ist eine 63-jährige Hundehalterin am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Fuß- und Radweg zwischen Sibratshaus und Lochbrücke mit einem Messer bedroht worden. Die Frau war mit ihrem Hund auf der Strecke unterwegs und wurde, wie in der zurückliegenden Zeit bereits des Öfteren, von einem älteren Radfahrer angesprochen, welcher sich über das Bellen des angeleinten Hundes aufregte. Gestern habe der Unbekannte schließlich ein etwa zehn Zentimeter langes Messer aus seiner Satteltasche genommen und damit kurzzeitig vor der 63-Jährigen herumgefuchtelt. Zu einem Angriff sei es den Angaben der Frau zufolge nicht gekommen. Anschließend sei er in Richtung Sibratshaus davongefahren. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 75 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, spricht mit osteuropäischem Akzent. Das Fahrrad hat einen auffallend niedrigen Einstieg, ist silberfarben und recht neuwertig. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07542/94320 erbeten.

Hagnau

Betrunkener greift Polizeibeamte an

Zu einem Hausstreit wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Donnerstagspätnachmittag nach Hagnau gerufen. Ein 46-jähriger Mann war zuvor aggressiv gegenüber seiner Lebensgefährtin aufgetreten, woraufhin diese sich hilfesuchend an die Polizei wandte. Im Rahmen eines schlichtenden Gesprächs wurde der Mann auch den Beamten gegenüber ausfällig und deshalb zur Mäßigung ermahnt. Daraufhin stand der 46-Jährige auf und schlug einem Beamten unvermittelt mit der Hand gegen den Kopf. Die Polizeibeamten brachten den mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisierten Aggressor zu Boden und legten ihm Handschellen an. Er musste schließlich die Wohnung verlassen und kam bei einem Bekannten unter. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Durch den Schlag wurde der Polizeibeamte glücklicherweise nur leicht verletzt.

Markdorf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Tiefgarage des Parkhauses Bischofsschloss mehrere Graffiti gesprüht. Der oder die Täter schmierten mit neon-pinker Sprühfarbe mehrere Zahlen- und Buchstabenfolgen im Einfahrtsbereich sowie im Bereich des Fußgängerzugangs an die Wände. Die Höhe des dadurch angerichteten Schadens ist aktuell nicht bekannt. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Markdorf

Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw streifte am Donnerstagvormittag kurz nach 11 Uhr in der Hauptstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierdurch entstand an dem Wagen ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Ohne sich um einen Personalienaustausch zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Bermatingen fort. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Markdorf

Vogelhaus gestohlen

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein im Garten des Kindergartens "St. Nikolaus" im "Mühlöschle" aufgehängtes und von den Kindern selbst gebasteltes Vogelhaus entwendet. In dem Fall ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen Diebstahls und erbittet Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib des Vogelhauses unter Tel. 07544/96200.

Sipplingen

Modellflugplatz beschädigt

Unbekannte Täter fuhren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vermutlich mit einem Quad oder einem ähnlichen Gefährt über den Rasen des Modellflugplatzes oberhalb von Sipplingen. Hierdurch beschädigten sie die Rasenfläche massiv und ließen tiefe Furchen im Boden zurück. Die Graspiste kann somit nur noch eingeschränkt für den Modellflugbetrieb genutzt werden und muss aufwändig instandgesetzt werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet etwaige Tatzeugen oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell