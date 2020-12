Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sanierungsmaßnahmen beim Polizeirevier Ravensburg abgeschlossen - Presseeinladung zur Übergabe der Räumlichkeiten

RavensburgRavensburg (ots)

Die Zeit, in der das Dienstgebäude des Polizeireviers Ravensburg in der Seestraße den einst von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) verliehenen, unrühmlichen Titel des "marodesten Polizeidienstgebäudes in Baden-Württemberg" trug, gehört ab sofort der Vergangenheit an. Nach knapp zweijähriger Bauzeit konnten die Renovierungsarbeiten von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ravensburg, nun abgeschlossen werden.

Zur offiziellen Übergabe der neu gestalteten Räumlichkeiten von Vermögen und Bau an die Polizei am

Mittwoch, dem 09.12.2020, um 11 Uhr,

laden wir alle Medienschaffenden recht herzlich in die Seestraße 11 ein.

Nach einer symbolischen Schlüsselübergabe seitens Vermögen und Bau wird durch den ebenfalls anwesenden Landesvorsitzenden der DPolG, Ralf Kusterer, das Schild mit der zweifelhaften "Auszeichnung" als marodestes Polizeidienstgebäude des Landes, das im September 2010 dort angebracht wurde, wieder entfernt. Danach wird es die Möglichkeit geben, einen Teil der neu gestalteten Räumlichkeiten zu besichtigen. Außerdem stehen der Leiter von Vermögen und Bau, Amt Ravensburg, Leitender Baudirektor Hermann Zettler, sowie der Leiter des Polizeipräsidiums Ravensburg, Polizeipräsident Uwe Stürmer, für weitere Fragen zur Verfügung.

Die Übergabe wird unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen überwiegend im Freien erfolgen. Dennoch ist es aufgrund der aktuellen Situation zwingend erforderlich, sich vorab verbindlich anzumelden. Bitte teilen Sie uns bis spätestens zum 08.12.2020, 12 Uhr, Ihre Teilnahme an der Veranstaltung per Mail an ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de mit. Unangemeldeten Medienvertretern können wir keinen Zutritt ermöglichen!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell