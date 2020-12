Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Auseinandersetzung an Bahnhof

Mit einem Schuh hat ein Mann am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz eine Passantin angegriffen. Der 31 Jahre alte Mann war in Socken unterwegs und griff die 55-Jährige, die zu Fuß vom Busbahnhof herkam, unvermittelt an. Durch den plötzlichen Schlag auf den Kopf kam die Passantin zu Fall und verletzte sich an Händen und Knien. Zur medizinischen Versorgung wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Auf den Angreifer kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Ravensburg

Gegen Linienbus geprallt

Beim Wechsel der Fahrspur in der Schussenstraße hat am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr ein Autofahrer einen Linienbus übersehen. Der 54 Jahre alte VW-Fahrer stieß seitlich gegen den Bus und verursachte insgesamt einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Nach der Kollision hielt der VW-Fahrer zwar kurz an, fuhr im Anschluss aber weiter. Über sein Kennzeichen konnte er identifiziert werden und gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige.

Berg

Nach Unfall geflüchtet

Einen in der Straße "Hoher Rain" geparkten Renault hat in der Zeit zwischen Montag und Dienstag ein unbekannter Autofahrer angefahren. Der Verursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Hinweise werden unter Tel. 0751/ 803-6666 erbeten.

Wolpertswende

Fahrzeugbrand

Ein Pkw hat am Mittwochabend um kurz vor 21.30 Uhr in der Blumenstraße gebrannt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Aulendorf, Mochenwangen und Wolpertswende, die mit insgesamt vier Fahrzeugen zum Brandort ausgerückt waren, hatten das Feuer schnell gelöscht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Ursache für den Brand um einen technischen Defekt an dem Audi gehandelt hat. Verletzt wurde niemand.

Isny

Pkw aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter einen in einer Tiefgarage in der Obertorstraße geparkten Pkw aufgebrochen. Der Täter entfernte die Scheibe professionell, ohne sie zu zerbrechen, und durchsuchte im Anschluss den VW Touran, der im vorderen Teil der teils öffentlichen Garage abgestellt war. Er stahl insgesamt über 100 Euro Bargeld und setzte die Scheibe im Anschluss lose wieder in den Rahmen. Der Polizeiposten Isny ermittelt. Wer Hinweise zum Täter oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07562/ 97655-0 zu melden.

Argenbühl

Auto angefahren

Ein unbekannter Pkw-Lenker hat zwischen Dienstag und Mittwoch einen in Göttlishofen im Bereich Zaunmühle geparkten Mitsubishi beschädigt. Der Verursacher richtete auf der Beifahrerseite des Wagens einen Schaden von insgesamt etwa 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/ 9840 zu melden.

Leutkirch

Unfall wegen Glätte

Wegen der glatten Landesstraße zwischen Wuchzenhofen und Hettisried ist eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen um 05.00 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw im Graben gelandet. Die 40-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen. Glücklicherweise erlitt sie bei dem Unfall lediglich einen Schock, ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. An ihrem BMW entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Leutkirch

Auto überschlagen

Mit seinem Pkw überschlagen hat sich Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein Autofahrer auf der Landesstraße zwischen Wuchzenhofen und Hettisried. Der 44 Jahre alte Fahrer kam aufgrund von Glätte in einer abschüssigen Rechtskurve von der Straße ab. Bei dem Überschlag blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Dacia entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Leutkirch

Mit Drogen erwischt

Am Mittwochabend hat eine Polizeistreife einen 20-Jährigen erwischt, der eine größere Menge Marihuana bei sich trug. Kurz vor 19 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann im Bereich der Bahnhofsarkaden und entdeckten eine Kleinmenge der Drogen bei ihm. Er musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Bei einer gründlichen Untersuchung fanden die Beamten weitere Tütchen mit abgepackten Kleinmengen, die offensichtlich für den Handel bestimmt waren. Der 20-Jährige muss sich nun wegen einem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

