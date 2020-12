Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Exhibitionist

Gegenüber zwei Joggerinnen ist ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag gegen 12.45 Uhr auf dem Fußweg am Bodensee in Verlängerung der Seewiesenstraße als Exhibitionist aufgetreten. Der etwa 30-Jährige hatte sich dort vor den Frauen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Personen, denen zur fraglichen Zeit der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Meckenbeuren

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist ein 17-Jähriger, der am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr mit seinem Motorroller und seinem 18-jährigen Sozius einer Streifenwagenbesatzung aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit aufgefallen war. Die Beamten konnten den Zweiradfahrer, der zunächst flüchtete, in einer Sackgasse stellen und überprüfen. Wie die Polizisten feststellten, hatte der Jugendliche technische Veränderungen an seinem Motorroller vorgenommen, die es seinen Angaben zufolge ermöglichten, schneller als 60 km/h zu fahren. Der 17-Jährige hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Meckenbeuren

Beim Abbiegen kollidiert

Mit einer leicht Verletzten und einem Gesamtsachschaden von nahezu 5.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr auf der B 467. Eine 26-Jährige hatte mit ihrem Auto die Bundesstraße von Ravensburg in Richtung Tettnang befahren und war in Höhe Hegenberg nach links in die Josef-Wilhelmstraße abgebogen. Da sie hierbei nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt, kollidierte sie mit dem Skoda Roomster einer 59-jährigen Autofahrerin, die an der Einmündung stand und in die Bundesstraße einbiegen wollte. Nach dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge klagte die Skoda-Fahrerin über Kopf- und Rückenschmerzen, eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Meckenbeuren

Pkw-Lenker erfasst Radfahrer

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr an der Einmündung Tettnanger Straße/Wiesentalstraße ereignete. Der 30-jährige Lenker eines Pkw hatte von der Wiesentalstraße kommend nach rechts in die Tettnanger Straße einbiegen wollen und hierbei vermutlich den Radfahrer übersehen, der den für beide Richtungen freigegebenen Radweg ortseinwärts befuhr. Beim folgenden Zusammenprall stürzte der 64-Jährige auf die Fahrbahn. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Immenstaad

Unachtsam rückwärtsgefahren

Beträchtlichen Sachschaden hat ein ausländischer Lkw-Lenker am Mittwochnachmittag gegen 12.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meersburger Straße verursacht. Der 34-Jährige hatte zu spät bemerkt, dass er ab der dortigen Ampel nicht weiter geradeaus fahren darf, und hatte deshalb seinen Lkw zurückgesetzt, als die Ampel Rot zeigte. Hierbei übersah er eine 28-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Audi A4 direkt hinter ihm stand. Während der Schaden am Lkw bei etwa 1.000 Euro liegt, beläuft sich dieser am Pkw auf rund 9.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Vor seiner Weiterfahrt musste der Lkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Salem

Autofahrerin übersieht Fußgänger

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 57-jähriger Fußgänger am Mittwochmorgen gegen 06.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Salem-Stefansfeld. Eine 73-jährige Autofahrerin hatte den Kreisverkehr befahren und diesen in Richtung Schloss Salem verlassen wollen. Hierbei erkannte sie zu spät den Fußgänger, der die L 205 an der Fußgängerfurt queren wollte. Der Mann, der bei der Kollision mit dem Pkw auf die Straße stürzte und leichte Verletzungen am Kopf erlitt, wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Überlingen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr bei einem 34-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Münsterstraße anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf Amphetamin reagierte, veranlassten die Polizisten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er wird sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten haben.

