Meckenbeuren

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Totalschaden an zwei Pkw und zwei verletzte Autofahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Kehlen und Hirschlatt wegen falscher Bereifung ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer verlor mit seinen heruntergefahrenen Sommerreifen den Halt auf der glatten Straße und kam auf der Eisenbahnbrücke bei Kehlen auf die Gegenfahrspur. Eine 51-jährige BMW-Fahrerin, die vom Kreisverkehr kommend in Richtung Hirschlatt unterwegs war, konnte nicht ausweichen. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Ladendieb erwischt

Waren im Wert von etwa 160 Euro hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Ladendieb versucht, aus einem Baumarkt in der Ailinger Straße zu entwenden. Der Täter stahl zuerst eine Schleifmaschine, indem er die Gerätesicherung entfernte. Nachdem er die Arbeitsmaschine sicher im Kofferraum seines Wagens verstaut hatte ging er erneut in den Baumarkt, um weitere Waren zu stehlen. Der Ladendetektiv, der den Mann bei der Tat beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Die Beamten fanden neben der Schleifmaschine im Kofferraum des Wagens noch weiteres Diebesgut auf. Auf den 61-jährigen Täter kommt nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls zu.

Eriskirch

Nach Parkplatzunfall davongefahren

Eine 72-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrichshafener Straße einen geparkten Wagen angefahren. Obwohl sie dabei von mehreren Zeugen beobachtet wurde, fuhr sie anschließend davon. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte die Frau kurze Zeit später. Sie hatte einen Schaden von insgesamt 2.000 Euro verursacht. Neben einem Strafverfahren hat dies nun auch eine Meldung an die Führerscheinstelle zur Folge.

Meckenbeuren

Einbrecher gestellt

Nach dem Einbruch in ein Verwaltungsgebäude in Hegenberg am 25. November (wir berichteten) hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermittelt. Intensive Nachforschungen brachten die Beamten schließlich auf die Spur der 20-Jährigen und ihres 21-jährigen Komplizen. Das entwendete Diebesgut, Elektronikartikel im Wert von etwa 1300 Euro, händigten die Beschuldigten zwischenzeitlich den Beamten aus. Auf beide kommt nun ein Strafverfahren wegen des Einbruchs zu.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag zwischen 16.50 Uhr und 17.30 Uhr einen Spiegel eines in der Mühlbachstraße geparkten VW touchiert und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Unfall bei Eisglätte

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der K 7750 bei Roggenbeuren entstand. Eine 34-jährige Ford-Fahrerin verlor bei Glätte auf der abschüssigen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und kam in der Folge von der Straße ab. Beim Versuch, auf die Fahrbahn zurückzulenken, geriet sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Audi eines entgegenkommenden 30-Jährigen. Die Insassen der Fahrzeuge blieben glücklicherweise unverletzt.

Deggenhausertal

Bei Glätte mit Gegenverkehr kollidiert

Hoher Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Badener Straße, als eine 27-Jährige auf einer Brücke glatteisbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und frontal mit dem Mercedes-Benz eines entgegenkommenden 64-Jährigen kollidierte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Während sich der Schaden beim VW der Unfallverursacherin auf etwa 10.000 Euro beläuft, wird dieser am Mercedes auf das Doppelte beziffert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bermatingen

Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Eine leichtverletzte Person und 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der L 205 zwischen Markdorf und Bermatingen ereignete. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer hatte die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden BMW unterschätzt. Trotz Bremsens rutschte er aufgrund Eisglätte auf den Wagen des 25 Jahre alten Fahrers und wurde dadurch auf die Gegenfahrspur abgewiesen. Dort kollidierte er mit dem Opel einer entgegenkommenden 30-jährigen Frau, die durch den Frontalzusammenstoß leichte Verletzungen erlitt. Der Opel sowie der Audi waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund eines Folgeunfalls, bei dem ein Lkw-Lenker an der Unfallstelle vorbeifahren wollte und schließlich in den Audi des Unfallverursachers rutschte, war die L 205 während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

